Y Satrio Argo Purwoko

Golden shot

Y Satrio Argo Purwoko
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 163%
Exness-Real29
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
325
Profit Trade:
197 (60.61%)
Loss Trade:
128 (39.38%)
Best Trade:
2 958 116.16 IDR
Worst Trade:
-5 932 342.01 IDR
Profitto lordo:
84 211 919.86 IDR (703 538 pips)
Perdita lorda:
-64 250 454.86 IDR (144 619 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (4 124 815.63 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
15 889 867.35 IDR (11)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
64.27%
Massimo carico di deposito:
121.28%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.95
Long Trade:
191 (58.77%)
Short Trade:
134 (41.23%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
61 419.89 IDR
Profitto medio:
427 471.67 IDR
Perdita media:
-501 956.68 IDR
Massime perdite consecutive:
17 (-11 366 965.88 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-12 822 916.66 IDR (12)
Crescita mensile:
-17.32%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
54 707.85 IDR
Massimale:
20 938 522.26 IDR (47.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.36% (17 051 669.82 IDR)
Per equità:
31.52% (8 597 702.35 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 62
AUDUSD 56
GBPUSD 53
XAUUSD 46
NZDUSD 39
USDCAD 33
USDCHF 29
DXY 3
USDJPY 3
GBPJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -297
AUDUSD 171
GBPUSD -22
XAUUSD 2.1K
NZDUSD 105
USDCAD -25
USDCHF 116
DXY -40
USDJPY -106
GBPJPY 51
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2K
AUDUSD 3K
GBPUSD 568
XAUUSD 551K
NZDUSD 2.2K
USDCAD 558
USDCHF -143
DXY -445
USDJPY -528
GBPJPY 459
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 958 116.16 IDR
Worst Trade: -5 932 342 IDR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +4 124 815.63 IDR
Massima perdita consecutiva: -11 366 965.88 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real17
0.73 × 52
TradeMaxGlobal-Demo
5.57 × 30
FBS-Real-13
5.62 × 784
Exness-Real16
6.40 × 62
Exness-Real29
7.88 × 120
ICMarketsSC-Live05
9.42 × 544
Exness-Real4
10.78 × 283
ICMarketsSC-Live31
11.81 × 53
RoboForex-Pro-3
14.38 × 8
Intraday trader,
risk 1-3% every trade
rr 1:1-1.5
target 15% month
Non ci sono recensioni
2025.09.19 13:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 14:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 22:43
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.23 07:27
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:65535
2025.08.19 02:28
Share of trading days is too low
2025.08.19 02:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.19 02:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.19 02:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 14:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 14:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 14:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 14:58
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 10% of days out of the 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 12:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.18 12:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.18 12:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
