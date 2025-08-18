- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
325
Profit Trade:
197 (60.61%)
Loss Trade:
128 (39.38%)
Best Trade:
2 958 116.16 IDR
Worst Trade:
-5 932 342.01 IDR
Profitto lordo:
84 211 919.86 IDR (703 538 pips)
Perdita lorda:
-64 250 454.86 IDR (144 619 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (4 124 815.63 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
15 889 867.35 IDR (11)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
64.27%
Massimo carico di deposito:
121.28%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
0.95
Long Trade:
191 (58.77%)
Short Trade:
134 (41.23%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
61 419.89 IDR
Profitto medio:
427 471.67 IDR
Perdita media:
-501 956.68 IDR
Massime perdite consecutive:
17 (-11 366 965.88 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-12 822 916.66 IDR (12)
Crescita mensile:
-17.32%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
54 707.85 IDR
Massimale:
20 938 522.26 IDR (47.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.36% (17 051 669.82 IDR)
Per equità:
31.52% (8 597 702.35 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|62
|AUDUSD
|56
|GBPUSD
|53
|XAUUSD
|46
|NZDUSD
|39
|USDCAD
|33
|USDCHF
|29
|DXY
|3
|USDJPY
|3
|GBPJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-297
|AUDUSD
|171
|GBPUSD
|-22
|XAUUSD
|2.1K
|NZDUSD
|105
|USDCAD
|-25
|USDCHF
|116
|DXY
|-40
|USDJPY
|-106
|GBPJPY
|51
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2K
|AUDUSD
|3K
|GBPUSD
|568
|XAUUSD
|551K
|NZDUSD
|2.2K
|USDCAD
|558
|USDCHF
|-143
|DXY
|-445
|USDJPY
|-528
|GBPJPY
|459
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 958 116.16 IDR
Worst Trade: -5 932 342 IDR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +4 124 815.63 IDR
Massima perdita consecutiva: -11 366 965.88 IDR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.73 × 52
|
TradeMaxGlobal-Demo
|5.57 × 30
|
FBS-Real-13
|5.62 × 784
|
Exness-Real16
|6.40 × 62
|
Exness-Real29
|7.88 × 120
|
ICMarketsSC-Live05
|9.42 × 544
|
Exness-Real4
|10.78 × 283
|
ICMarketsSC-Live31
|11.81 × 53
|
RoboForex-Pro-3
|14.38 × 8
Intraday trader,
risk 1-3% every trade
rr 1:1-1.5
target 15% month
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
163%
0
0
USD
USD
41M
IDR
IDR
10
0%
325
60%
64%
1.31
61 419.89
IDR
IDR
32%
1:400