Jiang Ping Luo

LJP764

Jiang Ping Luo
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 19%
UniversalCitizen-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
690
Profit Trade:
407 (58.98%)
Loss Trade:
283 (41.01%)
Best Trade:
130.50 USD
Worst Trade:
-70.65 USD
Profitto lordo:
4 139.74 USD (161 899 pips)
Perdita lorda:
-2 250.97 USD (95 734 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (24.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
168.97 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.28%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
11.15
Long Trade:
306 (44.35%)
Short Trade:
384 (55.65%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
2.74 USD
Profitto medio:
10.17 USD
Perdita media:
-7.95 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-36.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-96.53 USD (3)
Crescita mensile:
2.73%
Previsione annuale:
33.16%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.14 USD
Massimale:
169.33 USD (1.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.40% (166.36 USD)
Per equità:
3.40% (395.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 138
EURJPY 138
NZDUSD 138
USDJPY 138
AUDUSD 138
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 808
EURJPY 562
NZDUSD -281
USDJPY 1.2K
AUDUSD -419
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 12K
EURJPY 25K
NZDUSD -3.5K
USDJPY 39K
AUDUSD -7.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +130.50 USD
Worst Trade: -71 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +24.36 USD
Massima perdita consecutiva: -36.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UniversalCitizen-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

货币对冲  VX:394384420
Non ci sono recensioni
2025.09.18 10:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 10:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 04:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 11:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LJP764
300USD al mese
19%
0
0
USD
12K
USD
11
100%
690
58%
100%
1.83
2.74
USD
3%
1:500
