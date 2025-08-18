- Crescita
Trade:
690
Profit Trade:
407 (58.98%)
Loss Trade:
283 (41.01%)
Best Trade:
130.50 USD
Worst Trade:
-70.65 USD
Profitto lordo:
4 139.74 USD (161 899 pips)
Perdita lorda:
-2 250.97 USD (95 734 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (24.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
168.97 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.28%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
11.15
Long Trade:
306 (44.35%)
Short Trade:
384 (55.65%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
2.74 USD
Profitto medio:
10.17 USD
Perdita media:
-7.95 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-36.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-96.53 USD (3)
Crescita mensile:
2.73%
Previsione annuale:
33.16%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.14 USD
Massimale:
169.33 USD (1.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.40% (166.36 USD)
Per equità:
3.40% (395.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|138
|EURJPY
|138
|NZDUSD
|138
|USDJPY
|138
|AUDUSD
|138
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|808
|EURJPY
|562
|NZDUSD
|-281
|USDJPY
|1.2K
|AUDUSD
|-419
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|12K
|EURJPY
|25K
|NZDUSD
|-3.5K
|USDJPY
|39K
|AUDUSD
|-7.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +130.50 USD
Worst Trade: -71 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +24.36 USD
Massima perdita consecutiva: -36.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UniversalCitizen-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
19%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
11
100%
690
58%
100%
1.83
2.74
USD
USD
3%
1:500