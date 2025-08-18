- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
130
Profit Trade:
124 (95.38%)
Loss Trade:
6 (4.62%)
Best Trade:
77.00 USD
Worst Trade:
-198.10 USD
Profitto lordo:
1 114.32 USD (21 424 pips)
Perdita lorda:
-289.46 USD (6 870 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (524.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
524.51 USD (50)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
20.40%
Massimo carico di deposito:
11.52%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
4.16
Long Trade:
70 (53.85%)
Short Trade:
60 (46.15%)
Fattore di profitto:
3.85
Profitto previsto:
6.35 USD
Profitto medio:
8.99 USD
Perdita media:
-48.24 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-19.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-198.10 USD (1)
Crescita mensile:
83.29%
Algo trading:
14%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
38.71 USD
Massimale:
198.10 USD (30.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.17% (198.10 USD)
Per equità:
14.89% (98.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|71
|GBPUSD.fx
|24
|EURUSD
|15
|XAUUSD
|9
|GBPUSD
|5
|USDCAD.fx
|3
|EURUSD.fx
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.m
|730
|GBPUSD.fx
|33
|EURUSD
|-3
|XAUUSD
|58
|GBPUSD
|1
|USDCAD.fx
|1
|EURUSD.fx
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.m
|12K
|GBPUSD.fx
|1.2K
|EURUSD
|-196
|XAUUSD
|1.2K
|GBPUSD
|306
|USDCAD.fx
|150
|EURUSD.fx
|338
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +77.00 USD
Worst Trade: -198 USD
Vincite massime consecutive: 50
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +524.51 USD
Massima perdita consecutiva: -19.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-Europe.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobal-Cent5
|0.41 × 380
|
FPMarketsLLC-Live4
|2.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-3
|4.22 × 744
|
ATFXGM8-Live
|6.50 × 2
