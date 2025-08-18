SegnaliSezioni
Yevhenii Trypolskyi

Karmen

Yevhenii Trypolskyi
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -47%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
434
Profit Trade:
264 (60.82%)
Loss Trade:
170 (39.17%)
Best Trade:
10.64 USD
Worst Trade:
-21.94 USD
Profitto lordo:
508.60 USD (55 254 pips)
Perdita lorda:
-469.06 USD (51 262 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (95.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
95.30 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
83.95%
Massimo carico di deposito:
96.11%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
144
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
230 (53.00%)
Short Trade:
204 (47.00%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
1.93 USD
Perdita media:
-2.76 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-70.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-78.38 USD (9)
Crescita mensile:
23.36%
Algo trading:
27%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
66.80 USD
Massimale:
125.80 USD (79.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.41% (102.02 USD)
Per equità:
65.18% (73.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 182
GBPUSD 139
USDJPY 77
USDCHF 13
USDCAD 12
AUDUSD 9
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 48
GBPUSD 56
USDJPY -63
USDCHF -3
USDCAD 0
AUDUSD 1
XAUUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 6.2K
GBPUSD 6.4K
USDJPY -8.5K
USDCHF -243
USDCAD 122
AUDUSD 130
XAUUSD -10
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.64 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +95.30 USD
Massima perdita consecutiva: -70.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-8
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live16
0.44 × 9
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
RoboForex-ECN-3
0.60 × 291
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.92 × 89
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.00 × 47
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
51 più
Trading is done manually; I do not use indicators or advisors. A trade is entered according to the trend at the beginning of the trend, or in its continuation. Stop must be used. To subscribe you need:
 Account type: Prime, Ecn.
 Leverage: 1:300.
 Affiliate code: lsto.
 Copy method: proportional.
This will help you copy trades more accurately. My telegram @Gman_4
2025.10.01 17:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 11:59
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 10:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 09:13
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 08:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 08:13
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 07:13
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 06:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 05:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 17:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
