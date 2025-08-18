- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
434
Profit Trade:
264 (60.82%)
Loss Trade:
170 (39.17%)
Best Trade:
10.64 USD
Worst Trade:
-21.94 USD
Profitto lordo:
508.60 USD (55 254 pips)
Perdita lorda:
-469.06 USD (51 262 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (95.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
95.30 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
83.95%
Massimo carico di deposito:
96.11%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
144
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
230 (53.00%)
Short Trade:
204 (47.00%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
1.93 USD
Perdita media:
-2.76 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-70.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-78.38 USD (9)
Crescita mensile:
23.36%
Algo trading:
27%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
66.80 USD
Massimale:
125.80 USD (79.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.41% (102.02 USD)
Per equità:
65.18% (73.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|182
|GBPUSD
|139
|USDJPY
|77
|USDCHF
|13
|USDCAD
|12
|AUDUSD
|9
|XAUUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|48
|GBPUSD
|56
|USDJPY
|-63
|USDCHF
|-3
|USDCAD
|0
|AUDUSD
|1
|XAUUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|6.2K
|GBPUSD
|6.4K
|USDJPY
|-8.5K
|USDCHF
|-243
|USDCAD
|122
|AUDUSD
|130
|XAUUSD
|-10
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.64 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +95.30 USD
Massima perdita consecutiva: -70.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 5
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.44 × 9
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
RoboForex-ECN-3
|0.60 × 291
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.92 × 89
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.00 × 47
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
Trading is done manually; I do not use indicators or advisors. A trade is entered according to the trend at the beginning of the trend, or in its continuation. Stop must be used. To subscribe you need:
Account type: Prime, Ecn.
Leverage: 1:300.
Affiliate code: lsto.
Copy method: proportional.
This will help you copy trades more accurately. My telegram @Gman_4
