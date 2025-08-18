SegnaliSezioni
Christian Ciuffa
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 1%
VantageInternational-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
17 (50.00%)
Loss Trade:
17 (50.00%)
Best Trade:
1 426.58 EUR
Worst Trade:
-995.57 EUR
Profitto lordo:
4 955.52 EUR (3 255 pips)
Perdita lorda:
-4 748.27 EUR (4 550 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (2 045.05 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 045.05 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
23.80%
Massimo carico di deposito:
23.72%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.12
Long Trade:
7 (20.59%)
Short Trade:
27 (79.41%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
6.10 EUR
Profitto medio:
291.50 EUR
Perdita media:
-279.31 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-1 641.57 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 641.57 EUR (4)
Crescita mensile:
-6.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 044.90 EUR
Massimale:
1 693.35 EUR (7.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.81% (1 693.35 EUR)
Per equità:
3.29% (672.31 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 15
EURUSD 9
GBPUSD 3
GDX 2
CL-OIL 2
EURGBP 2
USDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -1.7K
EURUSD 763
GBPUSD 1.1K
GDX -73
CL-OIL 20
EURGBP 198
USDCHF -110
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -2.2K
EURUSD 488
GBPUSD 103
GDX -17
CL-OIL 39
EURGBP 287
USDCHF -45
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 426.58 EUR
Worst Trade: -996 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +2 045.05 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 641.57 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 2
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 3
SwitchMarkets-Live
0.00 × 3
Darwinex-Live
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.43 × 1483
ICMarketsSC-MT5
0.45 × 9970
ForexClub-MT5 Real Server
0.68 × 807
RoboMarkets-ECN
0.69 × 39
MilliyFXGlobal-Server
0.71 × 557
DooTechnology-Live
0.74 × 1217
tegasFX-Main-UK
0.75 × 4
VantageInternational-Live 4
0.79 × 14
FusionMarkets-Live
0.81 × 5932
Axiory-Live
0.82 × 3019
VantageInternational-Live 5
0.91 × 35
Exness-MT5Real12
0.98 × 2746
PlexyTrade-Server01
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.04 × 19294
Exness-MT5Real7
1.12 × 26
StriforLtd-Live
1.27 × 899
itexsys-Platform
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
1.35 × 13699
RoboForex-ECN
1.36 × 4749
FXView-Live
1.39 × 44
Non ci sono recensioni
2025.10.01 18:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 17:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 22:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 21:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 17:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 16:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 15:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 15:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 14:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.19 13:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.18 09:49
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 6.52% of days out of the 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 09:49
80% of trades performed within 2 days. This comprises 4.35% of days out of the 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 09:49
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.08.18 09:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
