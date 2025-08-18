- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
17 (50.00%)
Loss Trade:
17 (50.00%)
Best Trade:
1 426.58 EUR
Worst Trade:
-995.57 EUR
Profitto lordo:
4 955.52 EUR (3 255 pips)
Perdita lorda:
-4 748.27 EUR (4 550 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (2 045.05 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 045.05 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
23.80%
Massimo carico di deposito:
23.72%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.12
Long Trade:
7 (20.59%)
Short Trade:
27 (79.41%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
6.10 EUR
Profitto medio:
291.50 EUR
Perdita media:
-279.31 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-1 641.57 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 641.57 EUR (4)
Crescita mensile:
-6.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 044.90 EUR
Massimale:
1 693.35 EUR (7.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.81% (1 693.35 EUR)
Per equità:
3.29% (672.31 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|3
|GDX
|2
|CL-OIL
|2
|EURGBP
|2
|USDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-1.7K
|EURUSD
|763
|GBPUSD
|1.1K
|GDX
|-73
|CL-OIL
|20
|EURGBP
|198
|USDCHF
|-110
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.2K
|EURUSD
|488
|GBPUSD
|103
|GDX
|-17
|CL-OIL
|39
|EURGBP
|287
|USDCHF
|-45
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 426.58 EUR
Worst Trade: -996 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +2 045.05 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 641.57 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 3
|
SwitchMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.43 × 1483
|
ICMarketsSC-MT5
|0.45 × 9970
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.68 × 807
|
RoboMarkets-ECN
|0.69 × 39
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.71 × 557
|
DooTechnology-Live
|0.74 × 1217
|
tegasFX-Main-UK
|0.75 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.79 × 14
|
FusionMarkets-Live
|0.81 × 5932
|
Axiory-Live
|0.82 × 3019
|
VantageInternational-Live 5
|0.91 × 35
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 2746
|
PlexyTrade-Server01
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.04 × 19294
|
Exness-MT5Real7
|1.12 × 26
|
StriforLtd-Live
|1.27 × 899
|
itexsys-Platform
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.35 × 13699
|
RoboForex-ECN
|1.36 × 4749
|
FXView-Live
|1.39 × 44
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
1%
0
0
USD
USD
20K
EUR
EUR
13
0%
34
50%
24%
1.04
6.10
EUR
EUR
8%
1:500