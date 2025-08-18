- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
30 (83.33%)
Loss Trade:
6 (16.67%)
Best Trade:
9.30 USD
Worst Trade:
-11.96 USD
Profitto lordo:
159.16 USD (9 225 pips)
Perdita lorda:
-57.40 USD (3 133 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (46.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.94 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
3.06%
Massimo carico di deposito:
14.64%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
8.51
Long Trade:
20 (55.56%)
Short Trade:
16 (44.44%)
Fattore di profitto:
2.77
Profitto previsto:
2.83 USD
Profitto medio:
5.31 USD
Perdita media:
-9.57 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-11.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.96 USD (1)
Crescita mensile:
25.91%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.75 USD
Massimale:
11.96 USD (2.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.17% (10.24 USD)
Per equità:
13.75% (47.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.30 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +46.94 USD
Massima perdita consecutiva: -11.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapLtd-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
34%
0
0
USD
USD
402
USD
USD
6
100%
36
83%
3%
2.77
2.83
USD
USD
14%
1:500