- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
38 (88.37%)
Loss Trade:
5 (11.63%)
Best Trade:
20.04 USD
Worst Trade:
-11.94 USD
Profitto lordo:
179.11 USD (140 907 pips)
Perdita lorda:
-54.16 USD (2 671 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (41.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.78 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
3.56%
Massimo carico di deposito:
13.85%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
10.46
Long Trade:
23 (53.49%)
Short Trade:
20 (46.51%)
Fattore di profitto:
3.31
Profitto previsto:
2.91 USD
Profitto medio:
4.71 USD
Perdita media:
-10.83 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-11.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.94 USD (1)
Crescita mensile:
28.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11.94 USD (2.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.22% (11.00 USD)
Per equità:
12.28% (46.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|BTCUSD
|12
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|103
|BTCUSD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.4K
|BTCUSD
|133K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.04 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +41.31 USD
Massima perdita consecutiva: -11.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
23 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
42%
0
0
USD
USD
425
USD
USD
6
100%
43
88%
4%
3.30
2.91
USD
USD
12%
1:500