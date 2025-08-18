SegnaliSezioni
AuraBlack High Risk

Stanislav Tomilov
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 762%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
81
Profit Trade:
73 (90.12%)
Loss Trade:
8 (9.88%)
Best Trade:
77.86 USD
Worst Trade:
-225.08 USD
Profitto lordo:
1 802.63 USD (196 491 pips)
Perdita lorda:
-775.25 USD (128 485 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (847.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
847.75 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
6.61%
Massimo carico di deposito:
39.09%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.50
Long Trade:
44 (54.32%)
Short Trade:
37 (45.68%)
Fattore di profitto:
2.33
Profitto previsto:
12.68 USD
Profitto medio:
24.69 USD
Perdita media:
-96.91 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-225.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-225.08 USD (1)
Crescita mensile:
67.08%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
66.09 USD
Massimale:
228.29 USD (20.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.48% (93.01 USD)
Per equità:
35.36% (97.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 68K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +77.86 USD
Worst Trade: -225 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +847.75 USD
Massima perdita consecutiva: -225.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTindex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Non ci sono recensioni
2025.09.25 15:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 14:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 16:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 15:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 16:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 15:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 19:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.18 12:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.18 12:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 06:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
