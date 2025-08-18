- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
81
Profit Trade:
73 (90.12%)
Loss Trade:
8 (9.88%)
Best Trade:
77.86 USD
Worst Trade:
-225.08 USD
Profitto lordo:
1 802.63 USD (196 491 pips)
Perdita lorda:
-775.25 USD (128 485 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (847.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
847.75 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
6.61%
Massimo carico di deposito:
39.09%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.50
Long Trade:
44 (54.32%)
Short Trade:
37 (45.68%)
Fattore di profitto:
2.33
Profitto previsto:
12.68 USD
Profitto medio:
24.69 USD
Perdita media:
-96.91 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-225.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-225.08 USD (1)
Crescita mensile:
67.08%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
66.09 USD
Massimale:
228.29 USD (20.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.48% (93.01 USD)
Per equità:
35.36% (97.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|68K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +77.86 USD
Worst Trade: -225 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +847.75 USD
Massima perdita consecutiva: -225.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
