- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
45 (88.23%)
Loss Trade:
6 (11.76%)
Best Trade:
6.87 USD
Worst Trade:
-5.88 USD
Profitto lordo:
76.20 USD (15 726 pips)
Perdita lorda:
-20.86 USD (105 186 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (28.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.75 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
72.49%
Massimo carico di deposito:
0.96%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
5.46
Long Trade:
33 (64.71%)
Short Trade:
18 (35.29%)
Fattore di profitto:
3.65
Profitto previsto:
1.09 USD
Profitto medio:
1.69 USD
Perdita media:
-3.48 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.87 USD (2)
Crescita mensile:
3.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
10.14 USD (0.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.79% (10.14 USD)
Per equità:
2.44% (31.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|22
|GOLD
|15
|GBPUSD
|11
|BTCUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|28
|GOLD
|22
|GBPUSD
|15
|BTCUSD
|-10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.9K
|GOLD
|2.2K
|GBPUSD
|1.5K
|BTCUSD
|-96K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.87 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +28.75 USD
Massima perdita consecutiva: -9.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 11
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 149
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
XMMena-MT5
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.09 × 22
|
TitanFX-MT5-01
|0.10 × 39
|
XMGlobal-MT5 12
|0.13 × 8
|
Alpari-MT5
|0.19 × 134
|
Exness-MT5Real2
|0.19 × 32
|
XMGlobal-MT5 11
|0.28 × 43
|
XMGlobal-MT5
|0.31 × 42
|
XMTrading-MT5 3
|0.32 × 252
|
Tickmill-Live
|0.36 × 39
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.40 × 60
|
XMGlobal-MT5 14
|0.50 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
37USD al mese
5%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
8
0%
51
88%
72%
3.65
1.09
USD
USD
2%
1:500