Huu Duy Khanh

Master007

Huu Duy Khanh
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 5%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
45 (88.23%)
Loss Trade:
6 (11.76%)
Best Trade:
6.87 USD
Worst Trade:
-5.88 USD
Profitto lordo:
76.20 USD (15 726 pips)
Perdita lorda:
-20.86 USD (105 186 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (28.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.75 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
72.49%
Massimo carico di deposito:
0.96%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
5.46
Long Trade:
33 (64.71%)
Short Trade:
18 (35.29%)
Fattore di profitto:
3.65
Profitto previsto:
1.09 USD
Profitto medio:
1.69 USD
Perdita media:
-3.48 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.87 USD (2)
Crescita mensile:
3.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
10.14 USD (0.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.79% (10.14 USD)
Per equità:
2.44% (31.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 22
GOLD 15
GBPUSD 11
BTCUSD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 28
GOLD 22
GBPUSD 15
BTCUSD -10
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.9K
GOLD 2.2K
GBPUSD 1.5K
BTCUSD -96K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.87 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +28.75 USD
Massima perdita consecutiva: -9.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 11
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 149
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
XMMena-MT5
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
OctaFX-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.09 × 22
TitanFX-MT5-01
0.10 × 39
XMGlobal-MT5 12
0.13 × 8
Alpari-MT5
0.19 × 134
Exness-MT5Real2
0.19 × 32
XMGlobal-MT5 11
0.28 × 43
XMGlobal-MT5
0.31 × 42
XMTrading-MT5 3
0.32 × 252
Tickmill-Live
0.36 × 39
KuberaCapitalMarkets-Server
0.40 × 60
XMGlobal-MT5 14
0.50 × 2
11 più
Non ci sono recensioni
2025.09.09 12:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 09:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 04:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 03:35
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.18 03:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.18 03:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
