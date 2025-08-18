SegnaliSezioni
Huu Duy Khanh

Master004

Huu Duy Khanh
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 71%
XMGlobal-MT5 4
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
26 (78.78%)
Loss Trade:
7 (21.21%)
Best Trade:
21.22 USD
Worst Trade:
-29.58 USD
Profitto lordo:
149.84 USD (102 965 pips)
Perdita lorda:
-35.62 USD (33 419 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (32.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
70.07 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
13.36%
Massimo carico di deposito:
62.41%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
3.86
Long Trade:
20 (60.61%)
Short Trade:
13 (39.39%)
Fattore di profitto:
4.21
Profitto previsto:
3.46 USD
Profitto medio:
5.76 USD
Perdita media:
-5.09 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.58 USD (1)
Crescita mensile:
57.64%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
29.58 USD (2.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.53% (29.58 USD)
Per equità:
12.34% (16.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 19
US30Cash 9
UK100-SEP25 2
US100-SEP25 2
US500Cash 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 47
US30Cash 42
UK100-SEP25 0
US100-SEP25 22
US500Cash 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 3.5K
US30Cash 41K
UK100-SEP25 109
US100-SEP25 22K
US500Cash 2.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.22 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +32.50 USD
Massima perdita consecutiva: -0.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.16 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 07:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 07:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 07:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 06:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 06:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 14:34
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 15:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 02:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 01:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 13:58
Share of trading days is too low
2025.08.18 13:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.18 12:57
Share of trading days is too low
2025.08.18 12:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.18 03:35
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 9.09% of days out of the 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 03:35
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.55% of days out of the 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 03:35
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.08.18 03:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.18 03:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
