SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Master001
Huu Duy Khanh

Master001

Huu Duy Khanh
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 167%
XMGlobal-MT5 4
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 619
Profit Trade:
2 032 (77.58%)
Loss Trade:
587 (22.41%)
Best Trade:
23.98 USD
Worst Trade:
-53.02 USD
Profitto lordo:
4 972.03 USD (6 514 421 pips)
Perdita lorda:
-3 201.66 USD (320 679 pips)
Vincite massime consecutive:
289 (417.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
779.98 USD (119)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
30.83%
Massimo carico di deposito:
126.60%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.03
Long Trade:
1 153 (44.02%)
Short Trade:
1 466 (55.98%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
2.45 USD
Perdita media:
-5.45 USD
Massime perdite consecutive:
93 (-131.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-769.22 USD (85)
Crescita mensile:
25.67%
Previsione annuale:
309.60%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.39 USD
Massimale:
872.05 USD (28.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.71% (769.22 USD)
Per equità:
34.21% (789.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 2582
BRENTCash 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 1.8K
BRENTCash 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 179K
BRENTCash -9
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.98 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 119
Massime perdite consecutive: 85
Massimo profitto consecutivo: +417.41 USD
Massima perdita consecutiva: -131.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.15 15:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 14:57
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 07:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.25 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 03:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Master001
33USD al mese
167%
0
0
USD
2K
USD
14
4%
2 619
77%
31%
1.55
0.68
USD
38%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.