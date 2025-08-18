- Crescita
Trade:
193
Profit Trade:
60 (31.08%)
Loss Trade:
133 (68.91%)
Best Trade:
0.69 USD
Worst Trade:
-1.90 USD
Profitto lordo:
29.46 USD (147 372 pips)
Perdita lorda:
-45.82 USD (222 580 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (2.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.44 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.18
Attività di trading:
18.10%
Massimo carico di deposito:
3.80%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
98 (50.78%)
Short Trade:
95 (49.22%)
Fattore di profitto:
0.64
Profitto previsto:
-0.08 USD
Profitto medio:
0.49 USD
Perdita media:
-0.34 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-2.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.29 USD (4)
Crescita mensile:
-22.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.36 USD
Massimale:
16.36 USD (27.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.69% (16.31 USD)
Per equità:
2.61% (1.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|193
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|-16
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|-75K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Best Trade: +0.69 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +2.44 USD
Massima perdita consecutiva: -2.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.43 × 187
This is a new algo on ETH , I set 3% risk at first, but since the slippage reason after first order, I fix it at 0.02.
The BT result is huge different on two brokers both with tick data, so I need a live test to confirm the result .
Non ci sono recensioni
