Trade:
1 127
Profit Trade:
814 (72.22%)
Loss Trade:
313 (27.77%)
Best Trade:
113.34 USD
Worst Trade:
-32.90 USD
Profitto lordo:
2 687.82 USD (16 855 496 pips)
Perdita lorda:
-1 481.60 USD (13 372 673 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (48.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
163.34 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
99.42%
Massimo carico di deposito:
9.52%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
145
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
8.38
Long Trade:
766 (67.97%)
Short Trade:
361 (32.03%)
Fattore di profitto:
1.81
Profitto previsto:
1.07 USD
Profitto medio:
3.30 USD
Perdita media:
-4.73 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-96.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-143.92 USD (7)
Crescita mensile:
25.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
140.37 USD
Massimale:
143.92 USD (4.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.79% (143.92 USD)
Per equità:
14.94% (448.71 USD)
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Bitcoin, daily 0.3-0.8%
