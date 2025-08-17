SegnaliSezioni
Zuxu Chen

Caius EA BTC

Zuxu Chen
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 40%
ECMarkets-Live05
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 127
Profit Trade:
814 (72.22%)
Loss Trade:
313 (27.77%)
Best Trade:
113.34 USD
Worst Trade:
-32.90 USD
Profitto lordo:
2 687.82 USD (16 855 496 pips)
Perdita lorda:
-1 481.60 USD (13 372 673 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (48.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
163.34 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
99.42%
Massimo carico di deposito:
9.52%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
145
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
8.38
Long Trade:
766 (67.97%)
Short Trade:
361 (32.03%)
Fattore di profitto:
1.81
Profitto previsto:
1.07 USD
Profitto medio:
3.30 USD
Perdita media:
-4.73 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-96.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-143.92 USD (7)
Crescita mensile:
25.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
140.37 USD
Massimale:
143.92 USD (4.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.79% (143.92 USD)
Per equità:
14.94% (448.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 1127
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 3.5M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +113.34 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +48.75 USD
Massima perdita consecutiva: -96.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Bitcoin, daily 0.3-0.8%


Non ci sono recensioni
2025.08.21 02:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 06:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.19 02:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.18 00:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 23:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 19:19
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.08.17 19:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.17 19:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Caius EA BTC
30USD al mese
40%
0
0
USD
4.2K
USD
6
100%
1 127
72%
99%
1.81
1.07
USD
15%
1:500
Copia

