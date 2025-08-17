- Crescita
Trade:
1 968
Profit Trade:
1 359 (69.05%)
Loss Trade:
609 (30.95%)
Best Trade:
106.51 USD
Worst Trade:
-81.54 USD
Profitto lordo:
5 229.35 USD (21 592 746 pips)
Perdita lorda:
-3 237.90 USD (20 911 143 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (12.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
144.05 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
79.33%
Massimo carico di deposito:
2.27%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
453
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
7.72
Long Trade:
971 (49.34%)
Short Trade:
997 (50.66%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
1.01 USD
Profitto medio:
3.85 USD
Perdita media:
-5.32 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-157.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-157.76 USD (5)
Crescita mensile:
9.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
219.50 USD
Massimale:
258.02 USD (1.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.61% (258.02 USD)
Per equità:
2.86% (461.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1888
|XAUUSD
|80
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|1.8K
|XAUUSD
|237
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|699K
|XAUUSD
|1.9K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +106.51 USD
Worst Trade: -82 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +12.56 USD
Massima perdita consecutiva: -157.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|2.93 × 67
|
Weltrade-Live
|4.43 × 428
|
BlackwellGlobal2-Live3
|7.45 × 117
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
12%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
6
100%
1 968
69%
79%
1.61
1.01
USD
USD
3%
1:500