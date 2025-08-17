- Crescita
Trade:
328
Profit Trade:
143 (43.59%)
Loss Trade:
185 (56.40%)
Best Trade:
152.35 USD
Worst Trade:
-140.00 USD
Profitto lordo:
3 303.19 USD (376 302 pips)
Perdita lorda:
-4 038.27 USD (1 769 301 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (327.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
351.95 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
42.68%
Massimo carico di deposito:
16.32%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
302 (92.07%)
Short Trade:
26 (7.93%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-2.24 USD
Profitto medio:
23.10 USD
Perdita media:
-21.83 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-218.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-582.50 USD (9)
Crescita mensile:
-3.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
769.36 USD
Massimale:
1 180.32 USD (11.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.34% (1 180.24 USD)
Per equità:
3.02% (297.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_
|214
|BTCUSD_
|77
|GBPJPY_
|18
|ETHUSD_
|11
|SOLUSD_
|5
|USDJPY_
|2
|DGEUSD_
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_
|183
|BTCUSD_
|-746
|GBPJPY_
|80
|ETHUSD_
|-189
|SOLUSD_
|-30
|USDJPY_
|-2
|DGEUSD_
|-31
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_
|11K
|BTCUSD_
|-1.4M
|GBPJPY_
|2.5K
|ETHUSD_
|-25K
|SOLUSD_
|-276
|USDJPY_
|-45
|DGEUSD_
|-609
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +152.35 USD
Worst Trade: -140 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +327.10 USD
Massima perdita consecutiva: -218.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WeMasterTrade-Virtual" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Signal from 6 methode
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-7%
0
0
USD
USD
9.3K
USD
USD
6
0%
328
43%
43%
0.81
-2.24
USD
USD
11%
1:100