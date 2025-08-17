- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
99
Profit Trade:
53 (53.53%)
Loss Trade:
46 (46.46%)
Best Trade:
36.28 USD
Worst Trade:
-40.42 USD
Profitto lordo:
380.24 USD (39 918 pips)
Perdita lorda:
-342.52 USD (34 519 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (75.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.48 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
70.71%
Massimo carico di deposito:
30.25%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.29
Long Trade:
61 (61.62%)
Short Trade:
38 (38.38%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.38 USD
Profitto medio:
7.17 USD
Perdita media:
-7.45 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-74.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-74.93 USD (6)
Crescita mensile:
-8.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
128.96 USD (39.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.22% (128.96 USD)
Per equità:
16.17% (48.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|70
|USDJPY
|14
|EURUSD
|13
|GBPUSD
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|22
|USDJPY
|19
|EURUSD
|-11
|GBPUSD
|7
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|2.9K
|USDJPY
|2.8K
|EURUSD
|-989
|GBPUSD
|718
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +36.28 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +75.48 USD
Massima perdita consecutiva: -74.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeXBroker-Live
|0.00 × 6
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 14
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 5
|
Axiory-Live
|0.00 × 28
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 18
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 23
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 8
|
AlfaForexRU-Real
|0.00 × 10
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 24
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 295
|
RoboForex-ECN
|0.01 × 200
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.04 × 55
|
ICMarkets-MT5
|0.05 × 64
|
XMTrading-MT5 3
|0.11 × 140
|
XMGlobal-MT5 2
|0.12 × 145
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.23 × 120
|
Coinexx-Live
|0.28 × 53
13 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
This signal works on my Market product "Tensline". I'm checking how my code works on a real account.
The latest drawdown (position opened on 2025.09.18 at 20:09) was caused by a 24-hour power outage on a private server.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
20%
0
0
USD
USD
225
USD
USD
6
100%
99
53%
71%
1.11
0.38
USD
USD
39%
1:100