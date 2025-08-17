SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Tensline
Vladimir Karputov

Tensline

Vladimir Karputov
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 20%
FxPro-MT5
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
99
Profit Trade:
53 (53.53%)
Loss Trade:
46 (46.46%)
Best Trade:
36.28 USD
Worst Trade:
-40.42 USD
Profitto lordo:
380.24 USD (39 918 pips)
Perdita lorda:
-342.52 USD (34 519 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (75.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.48 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
70.71%
Massimo carico di deposito:
30.25%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.29
Long Trade:
61 (61.62%)
Short Trade:
38 (38.38%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.38 USD
Profitto medio:
7.17 USD
Perdita media:
-7.45 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-74.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-74.93 USD (6)
Crescita mensile:
-8.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
128.96 USD (39.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.22% (128.96 USD)
Per equità:
16.17% (48.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 70
USDJPY 14
EURUSD 13
GBPUSD 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 22
USDJPY 19
EURUSD -11
GBPUSD 7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 2.9K
USDJPY 2.8K
EURUSD -989
GBPUSD 718
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +36.28 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +75.48 USD
Massima perdita consecutiva: -74.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
PrimeXBroker-Live
0.00 × 6
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 14
OctaFX-Real
0.00 × 2
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 5
Axiory-Live
0.00 × 28
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 18
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 23
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 8
AlfaForexRU-Real
0.00 × 10
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 24
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 295
RoboForex-ECN
0.01 × 200
FXFlatMT5-LiveServer
0.04 × 55
ICMarkets-MT5
0.05 × 64
XMTrading-MT5 3
0.11 × 140
XMGlobal-MT5 2
0.12 × 145
FOREX.comCA-Live 532
0.23 × 120
Coinexx-Live
0.28 × 53
13 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
This signal works on my Market product "Tensline". I'm checking how my code works on a real account.
Non ci sono recensioni
2025.09.26 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 00:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 14:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 13:56 2025.09.23 13:56:05  

The latest drawdown (position opened on 2025.09.18 at 20:09) was caused by a 24-hour power outage on a private server.

2025.09.23 06:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 17:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 18:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.15 13:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.15 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 16:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 09:40
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 09:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 07:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 07:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 05:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 05:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 14:10
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.10 14:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Tensline
30USD al mese
20%
0
0
USD
225
USD
6
100%
99
53%
71%
1.11
0.38
USD
39%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.