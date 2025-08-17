- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
81
Profit Trade:
36 (44.44%)
Loss Trade:
45 (55.56%)
Best Trade:
2.65 EUR
Worst Trade:
-13.03 EUR
Profitto lordo:
44.10 EUR (7 068 pips)
Perdita lorda:
-236.01 EUR (34 408 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (10.88 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
10.88 EUR (9)
Indice di Sharpe:
-0.54
Attività di trading:
81.35%
Massimo carico di deposito:
6.03%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.94
Long Trade:
17 (20.99%)
Short Trade:
64 (79.01%)
Fattore di profitto:
0.19
Profitto previsto:
-2.37 EUR
Profitto medio:
1.23 EUR
Perdita media:
-5.24 EUR
Massime perdite consecutive:
16 (-165.63 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-165.63 EUR (16)
Crescita mensile:
-39.49%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
193.06 EUR
Massimale:
203.56 EUR (39.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.87% (203.64 EUR)
Per equità:
29.10% (129.92 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCADp
|63
|EURUSDp
|16
|GBPUSDp
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCADp
|-181
|EURUSDp
|-31
|GBPUSDp
|-6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCADp
|-24K
|EURUSDp
|-3.1K
|GBPUSDp
|-395
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Leverage 1:500
Non ci sono recensioni
