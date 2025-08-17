- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
95
Profit Trade:
62 (65.26%)
Loss Trade:
33 (34.74%)
Best Trade:
319.89 USD
Worst Trade:
-91.05 USD
Profitto lordo:
650.01 USD (15 577 pips)
Perdita lorda:
-445.94 USD (13 242 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (48.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
319.89 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
95.64%
Massimo carico di deposito:
13.50%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
48 (50.53%)
Short Trade:
47 (49.47%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
2.15 USD
Profitto medio:
10.48 USD
Perdita media:
-13.51 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-368.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-368.91 USD (10)
Crescita mensile:
4.80%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
229.51 USD
Massimale:
368.91 USD (11.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.75% (368.91 USD)
Per equità:
29.82% (935.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|59
|USDCHF
|3
|CADJPY
|3
|NZDCHF
|2
|NZDCAD
|2
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|2
|EURUSD
|2
|EURGBP
|2
|GBPCAD
|2
|EURCAD
|2
|CADCHF
|2
|EURAUD
|2
|NZDJPY
|1
|EURCHF
|1
|GBPCHF
|1
|AUDNZD
|1
|AUDCHF
|1
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|178
|USDCHF
|6
|CADJPY
|3
|NZDCHF
|0
|NZDCAD
|2
|GBPUSD
|3
|USDJPY
|2
|EURUSD
|-4
|EURGBP
|4
|GBPCAD
|2
|EURCAD
|2
|CADCHF
|4
|EURAUD
|1
|NZDJPY
|0
|EURCHF
|2
|GBPCHF
|2
|AUDNZD
|-4
|AUDCHF
|2
|NZDUSD
|1
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPJPY
|-2
|AUDJPY
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-317
|USDCHF
|450
|CADJPY
|450
|NZDCHF
|-9
|NZDCAD
|300
|GBPUSD
|306
|USDJPY
|304
|EURUSD
|-440
|EURGBP
|307
|GBPCAD
|302
|EURCAD
|309
|CADCHF
|298
|EURAUD
|146
|NZDJPY
|-37
|EURCHF
|149
|GBPCHF
|150
|AUDNZD
|-631
|AUDCHF
|148
|NZDUSD
|150
|USDCAD
|148
|AUDUSD
|153
|GBPJPY
|-262
|AUDJPY
|-39
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +319.89 USD
Worst Trade: -91 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +48.22 USD
Massima perdita consecutiva: -368.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live10
|0.18 × 180
|
ICMarketsSC-Live19
|0.21 × 108
|
ICMarketsSC-Live32
|0.35 × 231
|
Pepperstone-Edge12
|0.50 × 2106
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live07
|0.61 × 1347
|
ICMarketsSC-Live24
|0.78 × 378
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 9
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|1.29 × 62
|
ATCBrokers-Live 1
|1.42 × 407
|
Osprey-Live
|1.50 × 4
|
VantageInternational-Live 10
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|1.84 × 45
|
ICMarketsSC-Live15
|1.90 × 20
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|2.40 × 10
|
GlobalPrime-Live
|3.14 × 21
