- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
658
Profit Trade:
377 (57.29%)
Loss Trade:
281 (42.71%)
Best Trade:
56.02 EUR
Worst Trade:
-86.29 EUR
Profitto lordo:
2 089.49 EUR (4 130 442 pips)
Perdita lorda:
-2 473.22 EUR (3 613 702 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (41.52 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
183.59 EUR (11)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
40.15%
Massimo carico di deposito:
16.96%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.83
Long Trade:
323 (49.09%)
Short Trade:
335 (50.91%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-0.58 EUR
Profitto medio:
5.54 EUR
Perdita media:
-8.80 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-153.91 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-156.47 EUR (6)
Crescita mensile:
-14.63%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
15%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
460.06 EUR
Massimale:
460.06 EUR (61.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.59% (460.06 EUR)
Per equità:
15.50% (81.51 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|173
|XAUUSD-ECN
|167
|NAS100.
|51
|EURUSD-ECN
|26
|AUDCAD-ECN
|23
|GBPUSD-ECN
|23
|EURCAD-ECN
|20
|GBPAUD-ECN
|19
|CHFJPY-ECN
|15
|AUDCHF-ECN
|14
|AUDJPY-ECN
|14
|EURJPY-ECN
|12
|GBPCHF-ECN
|10
|EURGBP-ECN
|9
|AUDUSD-ECN
|9
|USDCHF-ECN
|8
|GBPJPY-ECN
|8
|CADCHF-ECN
|8
|EURAUD-ECN
|7
|NZDUSD-ECN
|7
|EURCHF-ECN
|6
|GBPNZD-ECN
|6
|USDCAD-ECN
|6
|GBPCAD-ECN
|6
|CADJPY-ECN
|5
|USDJPY-ECN
|3
|EURNZD-ECN
|2
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-202
|XAUUSD-ECN
|382
|NAS100.
|-177
|EURUSD-ECN
|-204
|AUDCAD-ECN
|-5
|GBPUSD-ECN
|-70
|EURCAD-ECN
|-60
|GBPAUD-ECN
|87
|CHFJPY-ECN
|14
|AUDCHF-ECN
|37
|AUDJPY-ECN
|10
|EURJPY-ECN
|18
|GBPCHF-ECN
|36
|EURGBP-ECN
|-49
|AUDUSD-ECN
|3
|USDCHF-ECN
|-70
|GBPJPY-ECN
|-13
|CADCHF-ECN
|-36
|EURAUD-ECN
|9
|NZDUSD-ECN
|-24
|EURCHF-ECN
|-12
|GBPNZD-ECN
|-23
|USDCAD-ECN
|-18
|GBPCAD-ECN
|-27
|CADJPY-ECN
|-29
|USDJPY-ECN
|11
|EURNZD-ECN
|-23
|ETHUSD
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|484K
|XAUUSD-ECN
|42K
|NAS100.
|-16K
|EURUSD-ECN
|-3.2K
|AUDCAD-ECN
|248
|GBPUSD-ECN
|-1
|EURCAD-ECN
|696
|GBPAUD-ECN
|3.6K
|CHFJPY-ECN
|1.4K
|AUDCHF-ECN
|2K
|AUDJPY-ECN
|2.9K
|EURJPY-ECN
|2.8K
|GBPCHF-ECN
|2K
|EURGBP-ECN
|-991
|AUDUSD-ECN
|169
|USDCHF-ECN
|-827
|GBPJPY-ECN
|1.5K
|CADCHF-ECN
|-528
|EURAUD-ECN
|365
|NZDUSD-ECN
|-564
|EURCHF-ECN
|-189
|GBPNZD-ECN
|-680
|USDCAD-ECN
|-507
|GBPCAD-ECN
|-1.1K
|CADJPY-ECN
|-1.1K
|USDJPY-ECN
|1K
|EURNZD-ECN
|-1K
|ETHUSD
|-1.5K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +56.02 EUR
Worst Trade: -86 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +41.52 EUR
Massima perdita consecutiva: -153.91 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Daily signals on the following:
- Forex
- Gold
- NAS100
- BTC
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
-52%
0
0
USD
USD
345
EUR
EUR
35
15%
658
57%
40%
0.84
-0.58
EUR
EUR
62%
1:500