Zeferino Eduardo Alho

ZFX Trading

Zeferino Eduardo Alho
0 recensioni
35 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -52%
VTMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
658
Profit Trade:
377 (57.29%)
Loss Trade:
281 (42.71%)
Best Trade:
56.02 EUR
Worst Trade:
-86.29 EUR
Profitto lordo:
2 089.49 EUR (4 130 442 pips)
Perdita lorda:
-2 473.22 EUR (3 613 702 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (41.52 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
183.59 EUR (11)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
40.15%
Massimo carico di deposito:
16.96%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.83
Long Trade:
323 (49.09%)
Short Trade:
335 (50.91%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-0.58 EUR
Profitto medio:
5.54 EUR
Perdita media:
-8.80 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-153.91 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-156.47 EUR (6)
Crescita mensile:
-14.63%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
15%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
460.06 EUR
Massimale:
460.06 EUR (61.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.59% (460.06 EUR)
Per equità:
15.50% (81.51 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 173
XAUUSD-ECN 167
NAS100. 51
EURUSD-ECN 26
AUDCAD-ECN 23
GBPUSD-ECN 23
EURCAD-ECN 20
GBPAUD-ECN 19
CHFJPY-ECN 15
AUDCHF-ECN 14
AUDJPY-ECN 14
EURJPY-ECN 12
GBPCHF-ECN 10
EURGBP-ECN 9
AUDUSD-ECN 9
USDCHF-ECN 8
GBPJPY-ECN 8
CADCHF-ECN 8
EURAUD-ECN 7
NZDUSD-ECN 7
EURCHF-ECN 6
GBPNZD-ECN 6
USDCAD-ECN 6
GBPCAD-ECN 6
CADJPY-ECN 5
USDJPY-ECN 3
EURNZD-ECN 2
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -202
XAUUSD-ECN 382
NAS100. -177
EURUSD-ECN -204
AUDCAD-ECN -5
GBPUSD-ECN -70
EURCAD-ECN -60
GBPAUD-ECN 87
CHFJPY-ECN 14
AUDCHF-ECN 37
AUDJPY-ECN 10
EURJPY-ECN 18
GBPCHF-ECN 36
EURGBP-ECN -49
AUDUSD-ECN 3
USDCHF-ECN -70
GBPJPY-ECN -13
CADCHF-ECN -36
EURAUD-ECN 9
NZDUSD-ECN -24
EURCHF-ECN -12
GBPNZD-ECN -23
USDCAD-ECN -18
GBPCAD-ECN -27
CADJPY-ECN -29
USDJPY-ECN 11
EURNZD-ECN -23
ETHUSD -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 484K
XAUUSD-ECN 42K
NAS100. -16K
EURUSD-ECN -3.2K
AUDCAD-ECN 248
GBPUSD-ECN -1
EURCAD-ECN 696
GBPAUD-ECN 3.6K
CHFJPY-ECN 1.4K
AUDCHF-ECN 2K
AUDJPY-ECN 2.9K
EURJPY-ECN 2.8K
GBPCHF-ECN 2K
EURGBP-ECN -991
AUDUSD-ECN 169
USDCHF-ECN -827
GBPJPY-ECN 1.5K
CADCHF-ECN -528
EURAUD-ECN 365
NZDUSD-ECN -564
EURCHF-ECN -189
GBPNZD-ECN -680
USDCAD-ECN -507
GBPCAD-ECN -1.1K
CADJPY-ECN -1.1K
USDJPY-ECN 1K
EURNZD-ECN -1K
ETHUSD -1.5K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +56.02 EUR
Worst Trade: -86 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +41.52 EUR
Massima perdita consecutiva: -153.91 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Daily signals on the following:

- Forex

- Gold

- NAS100

- BTC

Non ci sono recensioni
2025.09.05 15:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 06:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 17:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 20:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 20:21
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ZFX Trading
100USD al mese
-52%
0
0
USD
345
EUR
35
15%
658
57%
40%
0.84
-0.58
EUR
62%
1:500
