Charles Silva Prates

Miller

Charles Silva Prates
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 19%
Exness-MT5Real11
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
340
Profit Trade:
131 (38.52%)
Loss Trade:
209 (61.47%)
Best Trade:
254.67 USD
Worst Trade:
-42.89 USD
Profitto lordo:
1 894.74 USD (1 871 264 pips)
Perdita lorda:
-1 486.54 USD (1 753 240 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (1.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
295.51 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
99.39%
Massimo carico di deposito:
70.55%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.65
Long Trade:
286 (84.12%)
Short Trade:
54 (15.88%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
1.20 USD
Profitto medio:
14.46 USD
Perdita media:
-7.11 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-113.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-131.89 USD (15)
Crescita mensile:
-0.89%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
182.02 USD
Massimale:
624.33 USD (29.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.83% (622.35 USD)
Per equità:
5.74% (215.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 94
CME 15
IBM 14
USTEC_x100 11
VRTX 10
ADP 10
MDLZ 9
CHTR 9
META 9
MSFT 8
ISRG 8
MRK 7
V 7
GILD 7
UNH 6
AMD 6
EQIX 6
TMUS 6
INTU 6
LLY 5
AMT 5
ORCL 5
PG 5
NVDA 5
USDJPY 5
AUDUSD 5
ETHUSD 4
AMGN 4
XOM 4
AVGO 4
LMT 4
BABA 4
TSLA 4
ADBE 4
REGN 3
CSX 3
AUDCAD 2
EBAY 2
BIIB 2
AAPL 2
JNJ 2
NZDCAD 1
TMO 1
MS 1
GOOGL 1
BTCJPY 1
HD 1
MO 1
MCD 1
NKE 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -13
CME -80
IBM 326
USTEC_x100 -34
VRTX -39
ADP -8
MDLZ 52
CHTR 3
META 33
MSFT -53
ISRG -114
MRK -5
V 32
GILD -17
UNH 433
AMD -20
EQIX -57
TMUS -70
INTU -121
LLY 6
AMT 22
ORCL 3
PG -11
NVDA -16
USDJPY 6
AUDUSD -10
ETHUSD -12
AMGN -1
XOM -3
AVGO 109
LMT 37
BABA 4
TSLA 63
ADBE -43
REGN -23
CSX 64
AUDCAD 2
EBAY 0
BIIB 3
AAPL -7
JNJ -4
NZDCAD -3
TMO -4
MS 14
GOOGL -4
BTCJPY -13
HD -2
MO 0
MCD -5
NKE -10
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 150K
CME -3.2K
IBM 15K
USTEC_x100 -3.4K
VRTX -2.9K
ADP -1.1K
MDLZ 479
CHTR 695
META 3.7K
MSFT -2.3K
ISRG -10K
MRK -549
V 464
GILD -350
UNH 9.4K
AMD -2K
EQIX -5.2K
TMUS -4.8K
INTU -6.9K
LLY 560
AMT 2.8K
ORCL 1K
PG -966
NVDA -1.5K
USDJPY 846
AUDUSD -712
ETHUSD -12K
AMGN -79
XOM -321
AVGO 6.9K
LMT 3.1K
BABA 452
TSLA 6.4K
ADBE -2.8K
REGN -2.7K
CSX 215
AUDCAD 320
EBAY -100
BIIB 292
AAPL -695
JNJ -178
NZDCAD -463
TMO -431
MS 458
GOOGL -443
BTCJPY -18K
HD -181
MO 7
MCD -361
NKE -970
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +254.67 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +1.70 USD
Massima perdita consecutiva: -113.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.57 × 14
Exness-MT5Real11
1.20 × 25
HFMarketsGlobal-Live4
7.50 × 6
DerivVU-Server
7.67 × 18
DerivBVI-Server
7.67 × 18
DerivSVG-Server
11.62 × 65
DerivSVG-Server-02
17.00 × 30
Non ci sono recensioni
2025.09.03 01:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 09:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.17 14:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.17 14:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
