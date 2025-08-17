SegnaliSezioni
Wei-ta Kuan

Resilient FX

Wei-ta Kuan
0 recensioni
49 settimane
0 / 0 USD
Copia per 45 USD al mese
crescita dal 2024 -11%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
310
Profit Trade:
217 (70.00%)
Loss Trade:
93 (30.00%)
Best Trade:
1 554.75 AUD
Worst Trade:
-2 879.19 AUD
Profitto lordo:
46 762.12 AUD (28 048 pips)
Perdita lorda:
-48 222.55 AUD (25 791 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (2 160.03 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
3 065.35 AUD (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
25.11%
Massimo carico di deposito:
21.52%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.23
Long Trade:
186 (60.00%)
Short Trade:
124 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-4.71 AUD
Profitto medio:
215.49 AUD
Perdita media:
-518.52 AUD
Massime perdite consecutive:
3 (-2 761.65 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-2 879.19 AUD (1)
Crescita mensile:
8.99%
Previsione annuale:
109.12%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 292.36 AUD
Massimale:
6 275.29 AUD (43.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.01% (6 271.96 AUD)
Per equità:
13.29% (1 667.37 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 310
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -1.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 554.75 AUD
Worst Trade: -2 879 AUD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 160.03 AUD
Massima perdita consecutiva: -2 761.65 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FIBOGroup-MT5 Server
0.00 × 9
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.49 × 1492
ICMarketsEU-MT5-2
0.49 × 92
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.58 × 12
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Exness-MT5Real8
0.67 × 12
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 3
Tradeview-Live
0.67 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.78 × 15523
Coinexx-Live
0.79 × 120
Alpari-MT5
0.84 × 31
BlackBullMarkets-Live
0.87 × 30
Axiory-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.03 × 100
Exness-MT5Real3
1.04 × 46
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 387
53 più
Non ci sono recensioni
2025.09.23 05:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
