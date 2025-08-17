- Crescita
Trade:
293
Profit Trade:
230 (78.49%)
Loss Trade:
63 (21.50%)
Best Trade:
24.63 USD
Worst Trade:
-121.22 USD
Profitto lordo:
1 780.12 USD (81 179 pips)
Perdita lorda:
-1 775.36 USD (83 919 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (306.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
306.52 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
37.94%
Massimo carico di deposito:
70.28%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
184 (62.80%)
Short Trade:
109 (37.20%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
7.74 USD
Perdita media:
-28.18 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-81.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-154.38 USD (2)
Crescita mensile:
-12.45%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
95.01 USD
Massimale:
252.90 USD (49.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.46% (247.99 USD)
Per equità:
6.48% (58.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|148
|USDJPY
|121
|UKOUSD
|24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-113
|USDJPY
|139
|UKOUSD
|-21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-9.8K
|USDJPY
|5.3K
|UKOUSD
|1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +24.63 USD
Worst Trade: -121 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +306.52 USD
Massima perdita consecutiva: -81.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NagaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-MT5-4
|16.48 × 63
TradeMaxGlobal-Live
|19.33 × 12
Exness-MT5Real5
|22.57 × 14
ICMarketsEU-MT5-4
|28.00 × 1
FusionMarkets-Live
|28.00 × 1
30USD al mese
16%
0
0
USD
USD
895
USD
USD
40
100%
293
78%
38%
1.00
0.02
USD
USD
40%
1:30