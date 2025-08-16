SegnaliSezioni
Moses Maina Kabui

Trading Guru

Moses Maina Kabui
0 recensioni
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -62%
ExnessKE-MT5Real9
1:400
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche.
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
183
Profit Trade:
58 (31.69%)
Loss Trade:
125 (68.31%)
Best Trade:
40.28 USD
Worst Trade:
-21.96 USD
Profitto lordo:
244.22 USD (61 622 pips)
Perdita lorda:
-365.80 USD (165 314 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (75.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.50 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
17.47%
Massimo carico di deposito:
135.15%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.97
Long Trade:
101 (55.19%)
Short Trade:
82 (44.81%)
Fattore di profitto:
0.67
Profitto previsto:
-0.66 USD
Profitto medio:
4.21 USD
Perdita media:
-2.93 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-94.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-94.44 USD (15)
Crescita mensile:
-55.10%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
123.75 USD
Massimale:
125.01 USD (473.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.99% (112.18 USD)
Per equità:
58.84% (10.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDm 90
GBPUSDm 50
XAUUSDm 31
USDJPYm 9
USDCADm 2
USDNOKm 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDm -7
GBPUSDm 0
XAUUSDm -95
USDJPYm -14
USDCADm 4
USDNOKm -9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDm -479
GBPUSDm -284
XAUUSDm -93K
USDJPYm -1.2K
USDCADm 617
USDNOKm -9.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.28 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +75.50 USD
Massima perdita consecutiva: -94.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ExnessKE-MT5Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.22 14:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 13:25
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 19:51
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 07:26
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 17:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 18:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 16:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 15:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 14:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 19:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 20:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.16 21:28
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
