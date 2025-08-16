- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
278
Profit Trade:
218 (78.41%)
Loss Trade:
60 (21.58%)
Best Trade:
9.58 GBP
Worst Trade:
-19.39 GBP
Profitto lordo:
343.30 GBP (51 056 pips)
Perdita lorda:
-352.58 GBP (57 756 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (14.26 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
22.95 GBP (6)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
35.16%
Massimo carico di deposito:
101.83%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.09
Long Trade:
88 (31.65%)
Short Trade:
190 (68.35%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.03 GBP
Profitto medio:
1.57 GBP
Perdita media:
-5.88 GBP
Massime perdite consecutive:
10 (-101.31 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-101.31 GBP (10)
Crescita mensile:
-4.77%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
59.92 GBP
Massimale:
101.31 GBP (9.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.71% (101.31 GBP)
Per equità:
5.59% (55.95 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD(�)
|278
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD(�)
|-12
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD(�)
|-6.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.58 GBP
Worst Trade: -19 GBP
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +14.26 GBP
Massima perdita consecutiva: -101.31 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IG-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Points to read =>
- This signal running on my MT4 live with spread-bet account ;
- These signals are from technical indicators or EAs, delivered as it is ;
- Executions from GMT/BST timezone machines ;
- UK brokers (IG) provide restricted leverage as per country legal framework (1:30). This is the reason for deposit load
- Spread bet accounts are different from CFD. To use this signal for CFD use multiplier or as it is to get higher profits with same deposit.
- Min Deposit for spread bet (leverage 1:30) suggested £1000 for any GBPUSD, EURUSD or XAUUSD.
Note: For CFD account change lot multiplier accordingly. profit/loss will be different from spread-bet account.
Disclaimer:
Past performance is no guarantee of future performance.
Subscribe to my signal under your responsibility.
To know more from author and other signals follow here
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
994
GBP
GBP
6
100%
278
78%
35%
0.97
-0.03
GBP
GBP
10%
1:200