- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
44 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
24.42 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
109.27 USD (236 627 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
44 (109.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
109.27 USD (44)
Indice di Sharpe:
0.55
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.80%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
42 (95.45%)
Short Trade:
2 (4.55%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.48 USD
Profitto medio:
2.48 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
6.40% (71.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|JP225-SEP25
|36
|ETHUSD
|6
|OILCash
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|JP225-SEP25
|40
|ETHUSD
|50
|OILCash
|20
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|JP225-SEP25
|47K
|ETHUSD
|190K
|OILCash
|313
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.42 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +109.27 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 1
|
GAFXTrading-Server
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
GTioMarketsPty-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.00 × 4
⚙️ Technical Features:
-
Average holding time: approx. 15 days per trade
-
No martingale
-
Automated strategy with strict control over risk and position size
📊 Strategy Overview:
-
100% winning trades since inception
-
Monthly growth in the range of 5–10%
💼 Recommended Requirements:
-
Capital: from 50 USD
-
Leverage: 1:500
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
11%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
7
0%
44
100%
100%
n/a
2.48
USD
USD
6%
1:500