Junxiang Wang

Moderate 2

Junxiang Wang
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 11%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
44 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
24.42 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
109.27 USD (236 627 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
44 (109.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
109.27 USD (44)
Indice di Sharpe:
0.55
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.80%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
42 (95.45%)
Short Trade:
2 (4.55%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.48 USD
Profitto medio:
2.48 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
6.40% (71.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
JP225-SEP25 36
ETHUSD 6
OILCash 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
JP225-SEP25 40
ETHUSD 50
OILCash 20
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
JP225-SEP25 47K
ETHUSD 190K
OILCash 313
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.42 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +109.27 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-MT5 2
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 1
GAFXTrading-Server
0.00 × 4
Tickmill-Live
0.00 × 6
GTioMarketsPty-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
7.00 × 4
⚙️ Technical Features:

  • Average holding time: approx. 15 days per trade

  • No martingale

  • Automated strategy with strict control over risk and position size

📊 Strategy Overview:

  • 100% winning trades since inception

  • Monthly growth in the range of 5–10%

💼 Recommended Requirements:

  • Capital: from 50 USD

  • Leverage: 1:500


Non ci sono recensioni
2025.09.08 11:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.25 16:21
Share of trading days is too low
2025.08.25 15:21
Share of trading days is too low
2025.08.22 16:50
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 15.63% of days out of the 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 20:21
Share of trading days is too low
2025.08.17 20:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.17 20:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.16 03:46
No swaps are charged on the signal account
2025.08.16 03:46
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 5% of days out of the 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.16 03:46
80% of trades performed within 2 days. This comprises 2.5% of days out of the 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.16 03:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
