Quang Quy Duong

VT one

Quang Quy Duong
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 37%
Bybit-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
75
Profit Trade:
56 (74.66%)
Loss Trade:
19 (25.33%)
Best Trade:
5.84 UST
Worst Trade:
-10.29 UST
Profitto lordo:
84.78 UST (11 968 pips)
Perdita lorda:
-50.38 UST (5 805 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (11.31 UST)
Massimo profitto consecutivo:
11.31 UST (8)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
26.02%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.47
Long Trade:
39 (52.00%)
Short Trade:
36 (48.00%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
0.46 UST
Profitto medio:
1.51 UST
Perdita media:
-2.65 UST
Massime perdite consecutive:
4 (-23.37 UST)
Massima perdita consecutiva:
-23.37 UST (4)
Crescita mensile:
4.24%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.18 UST
Massimale:
23.37 UST (15.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.82% (23.61 UST)
Per equità:
65.45% (67.13 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD+ 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD+ 35
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD+ 6.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.84 UST
Worst Trade: -10 UST
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +11.31 UST
Massima perdita consecutiva: -23.37 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 09:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 14:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 04:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.16 03:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
