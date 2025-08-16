- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
733
Profit Trade:
583 (79.53%)
Loss Trade:
150 (20.46%)
Best Trade:
223.78 USD
Worst Trade:
-512.22 USD
Profitto lordo:
10 461.52 USD (16 726 902 pips)
Perdita lorda:
-6 389.93 USD (10 096 083 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (278.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
561.35 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
98.15%
Massimo carico di deposito:
1.20%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
83
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
1.61
Long Trade:
730 (99.59%)
Short Trade:
3 (0.41%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
5.55 USD
Profitto medio:
17.94 USD
Perdita media:
-42.60 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-2 531.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 531.24 USD (7)
Crescita mensile:
12.73%
Algo trading:
33%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
266.22 USD
Massimale:
2 531.24 USD (20.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.43% (2 531.24 USD)
Per equità:
12.79% (2 822.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|459
|XAUUSD.s
|274
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|2.4K
|XAUUSD.s
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|6.6M
|XAUUSD.s
|65K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +223.78 USD
Worst Trade: -512 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +278.75 USD
Massima perdita consecutiva: -2 531.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Portafolio híbrido que combina dos robots especializados (BTC y Oro, solo compras) con la supervisión de un gestor. Los algoritmos operan el 90% del tiempo, buscando un crecimiento estable con riesgo controlado.
