- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
36 (76.59%)
Loss Trade:
11 (23.40%)
Best Trade:
136.35 USD
Worst Trade:
-12.80 USD
Profitto lordo:
498.66 USD (60 481 pips)
Perdita lorda:
-31.53 USD (9 329 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (218.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
218.48 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
95.14%
Massimo carico di deposito:
3.29%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
30.77
Long Trade:
42 (89.36%)
Short Trade:
5 (10.64%)
Fattore di profitto:
15.82
Profitto previsto:
9.94 USD
Profitto medio:
13.85 USD
Perdita media:
-2.87 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-13.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.08 USD (3)
Crescita mensile:
27.70%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.06 USD
Massimale:
15.18 USD (1.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.63% (13.40 USD)
Per equità:
26.23% (450.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US500-SEP25
|38
|US500-DEC25
|8
|SWI20-DEC25
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US500-SEP25
|480
|US500-DEC25
|-11
|SWI20-DEC25
|-2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US500-SEP25
|52K
|US500-DEC25
|892
|SWI20-DEC25
|-1.3K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +136.35 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +218.48 USD
Massima perdita consecutiva: -13.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Hedge-01
Non ci sono recensioni
