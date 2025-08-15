SegnaliSezioni
Rafael Farias

Hedge01

Rafael Farias
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 28%
XMGlobal-MT5 13
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
36 (76.59%)
Loss Trade:
11 (23.40%)
Best Trade:
136.35 USD
Worst Trade:
-12.80 USD
Profitto lordo:
498.66 USD (60 481 pips)
Perdita lorda:
-31.53 USD (9 329 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (218.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
218.48 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
95.14%
Massimo carico di deposito:
3.29%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
30.77
Long Trade:
42 (89.36%)
Short Trade:
5 (10.64%)
Fattore di profitto:
15.82
Profitto previsto:
9.94 USD
Profitto medio:
13.85 USD
Perdita media:
-2.87 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-13.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.08 USD (3)
Crescita mensile:
27.70%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.06 USD
Massimale:
15.18 USD (1.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.63% (13.40 USD)
Per equità:
26.23% (450.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US500-SEP25 38
US500-DEC25 8
SWI20-DEC25 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US500-SEP25 480
US500-DEC25 -11
SWI20-DEC25 -2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US500-SEP25 52K
US500-DEC25 892
SWI20-DEC25 -1.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +136.35 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +218.48 USD
Massima perdita consecutiva: -13.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Hedge-01
Non ci sono recensioni
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.11 19:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 18:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 17:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.11 16:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.05 00:18
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.28 19:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 18:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 17:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 16:50
No swaps are charged on the signal account
2025.08.20 18:27
Share of trading days is too low
2025.08.20 18:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.15 17:24
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 17:24
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 17:24
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.15 17:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.15 17:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Hedge01
30USD al mese
28%
0
0
USD
2.1K
USD
6
0%
47
76%
95%
15.81
9.94
USD
26%
1:500
