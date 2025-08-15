SegnaliSezioni
Philipp Standke

MultiSymbol

Philipp Standke
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
557
Profit Trade:
399 (71.63%)
Loss Trade:
158 (28.37%)
Best Trade:
2 186.16 USD
Worst Trade:
-2 676.07 USD
Profitto lordo:
30 585.10 USD (100 723 pips)
Perdita lorda:
-30 617.09 USD (115 045 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (1 174.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 862.03 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
90.02%
Massimo carico di deposito:
96.96%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
70
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.00
Long Trade:
368 (66.07%)
Short Trade:
189 (33.93%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.06 USD
Profitto medio:
76.65 USD
Perdita media:
-193.78 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-8 255.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 255.66 USD (11)
Crescita mensile:
-2.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 198.28 USD
Massimale:
8 255.66 USD (7.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.93% (8 255.66 USD)
Per equità:
19.50% (19 501.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 202
XAUUSD 200
GBPUSD 59
AUDCAD 29
USDCHF 25
AUDUSD 18
GBPCHF 5
USDJPY 5
EURJPY 4
USDCAD 4
CHFJPY 3
EURGBP 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 6.2K
XAUUSD -4.2K
GBPUSD -3.2K
AUDCAD -58
USDCHF -177
AUDUSD 51
GBPCHF -466
USDJPY 565
EURJPY 350
USDCAD 216
CHFJPY 664
EURGBP 56
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 5.4K
XAUUSD -21K
GBPUSD -1.3K
AUDCAD -20
USDCHF -2K
AUDUSD 1.1K
GBPCHF -1.3K
USDJPY 1.4K
EURJPY 995
USDCAD 523
CHFJPY 2.2K
EURGBP 391
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 186.16 USD
Worst Trade: -2 676 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +1 174.24 USD
Massima perdita consecutiva: -8 255.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MultiSymbol
30USD al mese
-0%
0
0
USD
100K
USD
9
100%
557
71%
90%
0.99
-0.06
USD
20%
1:200
