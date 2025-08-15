SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Major Trio FX Strategy
Pitt Petruschke

Major Trio FX Strategy

Pitt Petruschke
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
150
Profit Trade:
130 (86.66%)
Loss Trade:
20 (13.33%)
Best Trade:
48.65 USD
Worst Trade:
-31.96 USD
Profitto lordo:
247.96 USD (4 961 pips)
Perdita lorda:
-161.24 USD (3 458 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (35.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
63.31 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
30.58%
Massimo carico di deposito:
7.95%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.71
Long Trade:
76 (50.67%)
Short Trade:
74 (49.33%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
0.58 USD
Profitto medio:
1.91 USD
Perdita media:
-8.06 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-37.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-50.69 USD (2)
Crescita mensile:
5.73%
Previsione annuale:
69.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.86 USD
Massimale:
50.69 USD (4.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.96% (50.69 USD)
Per equità:
20.83% (212.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 82
USDJPY 36
GBPUSD 32
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 52
USDJPY 11
GBPUSD 24
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.1K
USDJPY 195
GBPUSD 473
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +48.65 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +35.93 USD
Massima perdita consecutiva: -37.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 3
VantageInternational-Live 14
0.00 × 3
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ICMarketsSC-Live11
0.19 × 113
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Exness-Real17
0.26 × 379
Tickmill-Live10
0.33 × 6
ThreeTrader-Live
0.40 × 158
RoboForex-ECN
0.42 × 611
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
ICMarketsSC-Live19
0.68 × 19
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
ICMarketsSC-Live23
0.73 × 11
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Exness-Real9
0.75 × 20
Alpari-Pro.ECN2
0.78 × 114
AxioryAsia-02Live
0.83 × 18
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
50 più
Non ci sono recensioni
2025.08.25 17:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 17:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 15:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 14:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 12:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.18 07:42
Share of trading days is too low
2025.08.18 07:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.18 07:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.18 07:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.18 06:42
Share of trading days is too low
2025.08.18 06:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.18 06:42
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.18 06:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.15 09:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 335 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 09:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 335 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 09:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.15 09:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.