- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
150
Profit Trade:
130 (86.66%)
Loss Trade:
20 (13.33%)
Best Trade:
48.65 USD
Worst Trade:
-31.96 USD
Profitto lordo:
247.96 USD (4 961 pips)
Perdita lorda:
-161.24 USD (3 458 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (35.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
63.31 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
30.58%
Massimo carico di deposito:
7.95%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.71
Long Trade:
76 (50.67%)
Short Trade:
74 (49.33%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
0.58 USD
Profitto medio:
1.91 USD
Perdita media:
-8.06 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-37.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-50.69 USD (2)
Crescita mensile:
5.73%
Previsione annuale:
69.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.86 USD
Massimale:
50.69 USD (4.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.96% (50.69 USD)
Per equità:
20.83% (212.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|82
|USDJPY
|36
|GBPUSD
|32
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|52
|USDJPY
|11
|GBPUSD
|24
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.1K
|USDJPY
|195
|GBPUSD
|473
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +48.65 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +35.93 USD
Massima perdita consecutiva: -37.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|0.19 × 113
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Exness-Real17
|0.26 × 379
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 6
|
ThreeTrader-Live
|0.40 × 158
|
RoboForex-ECN
|0.42 × 611
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-Live19
|0.68 × 19
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
ICMarketsSC-Live23
|0.73 × 11
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Exness-Real9
|0.75 × 20
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.78 × 114
|
AxioryAsia-02Live
|0.83 × 18
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
50 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
