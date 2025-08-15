SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Goldie
Rudy Halim

Goldie

Rudy Halim
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -63%
DupoinFuturesID-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
224
Profit Trade:
79 (35.26%)
Loss Trade:
145 (64.73%)
Best Trade:
504.18 USD
Worst Trade:
-201.12 USD
Profitto lordo:
2 392.68 USD (100 700 pips)
Perdita lorda:
-2 663.54 USD (89 742 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (111.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
604.12 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
59.58%
Massimo carico di deposito:
18.87%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.23
Long Trade:
150 (66.96%)
Short Trade:
74 (33.04%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-1.21 USD
Profitto medio:
30.29 USD
Perdita media:
-18.37 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-426.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-426.50 USD (10)
Crescita mensile:
-69.60%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
400.47 USD
Massimale:
1 201.44 USD (66.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
94.94% (1 201.49 USD)
Per equità:
52.39% (334.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDu 211
USDCADu 10
GBPUSDu 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDu -152
USDCADu -198
GBPUSDu 79
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDu 12K
USDCADu -2.3K
GBPUSDu 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +504.18 USD
Worst Trade: -201 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +111.54 USD
Massima perdita consecutiva: -426.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.07 08:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 13:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 19:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 11:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 10:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 19:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 03:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 20:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 20:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 05:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 04:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 07:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 11:45
Share of days for 80% of growth is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Goldie
30USD al mese
-63%
0
0
USD
190
USD
8
0%
224
35%
60%
0.89
-1.21
USD
95%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.