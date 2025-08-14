- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
78
Profit Trade:
63 (80.76%)
Loss Trade:
15 (19.23%)
Best Trade:
5.31 USD
Worst Trade:
-9.47 USD
Profitto lordo:
113.97 USD (11 117 pips)
Perdita lorda:
-54.53 USD (2 715 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (51.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.54 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.57%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.97
Long Trade:
41 (52.56%)
Short Trade:
37 (47.44%)
Fattore di profitto:
2.09
Profitto previsto:
0.76 USD
Profitto medio:
1.81 USD
Perdita media:
-3.64 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-16.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.98 USD (6)
Crescita mensile:
4.07%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.25 USD
Massimale:
30.18 USD (5.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.63% (30.18 USD)
Per equità:
28.73% (144.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|52
|NZDCADxx
|26
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCADxx
|55
|NZDCADxx
|5
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCADxx
|6.8K
|NZDCADxx
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.31 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +51.54 USD
Massima perdita consecutiva: -16.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Copy my trades for free: https://t.me/copyrangelfx
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
12%
0
0
USD
USD
504
USD
USD
7
94%
78
80%
100%
2.09
0.76
USD
USD
29%
1:500