- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
309
Profit Trade:
212 (68.60%)
Loss Trade:
97 (31.39%)
Best Trade:
44.77 USD
Worst Trade:
-39.85 USD
Profitto lordo:
1 159.00 USD (55 913 pips)
Perdita lorda:
-604.36 USD (25 826 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (17.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.58 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
97.82%
Massimo carico di deposito:
14.17%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
6.49
Long Trade:
171 (55.34%)
Short Trade:
138 (44.66%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
1.79 USD
Profitto medio:
5.47 USD
Perdita media:
-6.23 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-35.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.85 USD (1)
Crescita mensile:
38.11%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.56 USD
Massimale:
85.47 USD (7.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.62% (85.47 USD)
Per equità:
11.14% (125.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|114
|EURJPY
|101
|USDJPY
|94
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-97
|EURJPY
|330
|USDJPY
|321
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-2.8K
|EURJPY
|16K
|USDJPY
|17K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +44.77 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +17.75 USD
Massima perdita consecutiva: -35.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 10
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.07 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 8
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.36 × 25
|
Exness-Real14
|0.41 × 56
|
Exness-Real9
|0.45 × 240
|
Exness-Real17
|0.46 × 257
|
Exness-Real25
|0.49 × 93
|
Darwinex-Live-2
|0.56 × 9
|
ICMarketsSC-Live22
|0.59 × 44
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.59 × 37
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|0.61 × 59
|
LiteForex-ECN.com
|0.64 × 11
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.66 × 29
