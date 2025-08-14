- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
55
Profit Trade:
54 (98.18%)
Loss Trade:
1 (1.82%)
Best Trade:
75.55 USD
Worst Trade:
-0.01 USD
Profitto lordo:
837.84 USD (39 885 pips)
Perdita lorda:
-0.01 USD (1 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (811.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
811.88 USD (47)
Indice di Sharpe:
0.89
Attività di trading:
99.44%
Massimo carico di deposito:
11.01%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
83783.00
Long Trade:
55 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
83784.00
Profitto previsto:
15.23 USD
Profitto medio:
15.52 USD
Perdita media:
-0.01 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.01 USD (1)
Crescita mensile:
46.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.01 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.01 USD)
Per equità:
18.26% (331.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|838
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +75.55 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 47
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +811.88 USD
Massima perdita consecutiva: -0.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Standard2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 2
|
Weltrade-Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US03-Demo
|0.00 × 2
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 38
|
RoboForexEU-ECN
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live
|0.00 × 10
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
MYFXMarkets-US03-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|0.00 × 6
|
BlueberryMarkets-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 20
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 16
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 5
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 12
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
IronFX-Real11
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 4
|
Activtrades-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
Trading GBP/JPY
Recommended initial deposit is 2000 USD and 20 USD for cent accounts.
Leverage: 500
Disclaimer:
Past performance is no guarantee of future performance.
Subscribe to my signal under your responsibility.
