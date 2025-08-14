SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / The Nomad Trader EA Medium
Botond Ratonyi

The Nomad Trader EA Medium

Botond Ratonyi
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
ICMarketsSC-MT5-4
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
18 (50.00%)
Loss Trade:
18 (50.00%)
Best Trade:
10.56 USD
Worst Trade:
-10.16 USD
Profitto lordo:
122.34 USD (13 474 pips)
Perdita lorda:
-110.80 USD (10 783 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (31.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.25 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
95.70%
Massimo carico di deposito:
16.62%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
21 (58.33%)
Short Trade:
15 (41.67%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
6.80 USD
Perdita media:
-6.16 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-33.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.61 USD (5)
Crescita mensile:
4.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.68 USD
Massimale:
37.50 USD (12.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.14% (37.50 USD)
Per equità:
6.71% (20.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 12
EURUSD 7
USDCHF 6
USDJPY 5
NZDUSD 4
USDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 1
EURUSD 1
USDCHF -13
USDJPY 21
NZDUSD -8
USDCAD 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 250
EURUSD 6
USDCHF -1.2K
USDJPY 3.1K
NZDUSD -725
USDCAD 1.3K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.56 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +31.25 USD
Massima perdita consecutiva: -33.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Opogroup-Server1
0.00 × 14
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
VantageInternational-Live 4
0.29 × 73
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
Exness-MT5Real10
0.38 × 8
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
FusionMarkets-Live
0.63 × 176
ICMarketsSC-MT5-2
0.79 × 7481
itexsys-Platform
0.80 × 5
ICMarketsSC-MT5-4
0.88 × 4827
TitanFX-MT5-01
1.00 × 10
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 162
Exness-MT5Real5
1.14 × 35
BlackBullMarkets-Live
1.25 × 32
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
FPMarkets-Live
1.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
37 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.25 14:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 23:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 08:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 08:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 03:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 10:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 09:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 15:58
Share of trading days is too low
2025.08.18 15:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.18 14:58
Share of trading days is too low
2025.08.18 14:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.14 17:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 17:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 17:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.14 17:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.14 17:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
The Nomad Trader EA Medium
30USD al mese
4%
0
0
USD
312
USD
6
100%
36
50%
96%
1.10
0.32
USD
12%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.