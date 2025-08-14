- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
18 (50.00%)
Loss Trade:
18 (50.00%)
Best Trade:
10.56 USD
Worst Trade:
-10.16 USD
Profitto lordo:
122.34 USD (13 474 pips)
Perdita lorda:
-110.80 USD (10 783 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (31.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31.25 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
95.70%
Massimo carico di deposito:
16.62%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.31
Long Trade:
21 (58.33%)
Short Trade:
15 (41.67%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.32 USD
Profitto medio:
6.80 USD
Perdita media:
-6.16 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-33.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.61 USD (5)
Crescita mensile:
4.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.68 USD
Massimale:
37.50 USD (12.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.14% (37.50 USD)
Per equità:
6.71% (20.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|12
|EURUSD
|7
|USDCHF
|6
|USDJPY
|5
|NZDUSD
|4
|USDCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|USDCHF
|-13
|USDJPY
|21
|NZDUSD
|-8
|USDCAD
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|250
|EURUSD
|6
|USDCHF
|-1.2K
|USDJPY
|3.1K
|NZDUSD
|-725
|USDCAD
|1.3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.56 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +31.25 USD
Massima perdita consecutiva: -33.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 14
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 73
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
Exness-MT5Real10
|0.38 × 8
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
FusionMarkets-Live
|0.63 × 176
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.79 × 7481
|
itexsys-Platform
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.88 × 4827
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 10
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
ICMarketsSC-MT5
|1.14 × 162
|
Exness-MT5Real5
|1.14 × 35
|
BlackBullMarkets-Live
|1.25 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
