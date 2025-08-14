- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
725
Profit Trade:
685 (94.48%)
Loss Trade:
40 (5.52%)
Best Trade:
4.15 USD
Worst Trade:
-4.65 USD
Profitto lordo:
431.19 USD (43 784 pips)
Perdita lorda:
-7.93 USD (675 pips)
Vincite massime consecutive:
66 (42.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
67.92 USD (62)
Indice di Sharpe:
0.68
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
157.63%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
91.02
Long Trade:
452 (62.34%)
Short Trade:
273 (37.66%)
Fattore di profitto:
54.37
Profitto previsto:
0.58 USD
Profitto medio:
0.63 USD
Perdita media:
-0.20 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.65 USD (1)
Crescita mensile:
46.56%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.65 USD (0.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.02% (1.83 USD)
Per equità:
91.69% (386.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSDr
|80
|GBPJPYr
|79
|USDJPYr
|79
|USDCADr
|76
|EURUSDr
|71
|EURGBPr
|67
|GBPUSDr
|57
|CADJPYr
|40
|EURJPYr
|38
|GBPCADr
|33
|EURCADr
|19
|AUDCHFr
|19
|NZDCADr
|18
|AUDCADr
|17
|NZDJPYr
|13
|AUDJPYr
|7
|NZDUSDr
|6
|USDCHFr
|2
|EURCHFr
|2
|CADCHFr
|1
|GBPCHFr
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSDr
|35
|GBPJPYr
|77
|USDJPYr
|48
|USDCADr
|15
|EURUSDr
|27
|EURGBPr
|24
|GBPUSDr
|32
|CADJPYr
|24
|EURJPYr
|35
|GBPCADr
|27
|EURCADr
|7
|AUDCHFr
|20
|NZDCADr
|20
|AUDCADr
|9
|NZDJPYr
|9
|AUDJPYr
|4
|NZDUSDr
|3
|USDCHFr
|3
|EURCHFr
|1
|CADCHFr
|1
|GBPCHFr
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSDr
|3.3K
|GBPJPYr
|7.5K
|USDJPYr
|5.2K
|USDCADr
|2.1K
|EURUSDr
|2.6K
|EURGBPr
|1.8K
|GBPUSDr
|3.1K
|CADJPYr
|2.2K
|EURJPYr
|3.8K
|GBPCADr
|2.9K
|EURCADr
|1K
|AUDCHFr
|1.6K
|NZDCADr
|2.8K
|AUDCADr
|1.2K
|NZDJPYr
|784
|AUDJPYr
|426
|NZDUSDr
|342
|USDCHFr
|212
|EURCHFr
|89
|CADCHFr
|66
|GBPCHFr
|169
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.15 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 62
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +42.83 USD
Massima perdita consecutiva: -1.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Support and resistance. Working with forex since 2015.
