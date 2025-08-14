SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / HFM 87437579
Jose Carlos Carvalho

HFM 87437579

Jose Carlos Carvalho
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 422%
HFMarketsGlobal-Live3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
725
Profit Trade:
685 (94.48%)
Loss Trade:
40 (5.52%)
Best Trade:
4.15 USD
Worst Trade:
-4.65 USD
Profitto lordo:
431.19 USD (43 784 pips)
Perdita lorda:
-7.93 USD (675 pips)
Vincite massime consecutive:
66 (42.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
67.92 USD (62)
Indice di Sharpe:
0.68
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
157.63%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
91.02
Long Trade:
452 (62.34%)
Short Trade:
273 (37.66%)
Fattore di profitto:
54.37
Profitto previsto:
0.58 USD
Profitto medio:
0.63 USD
Perdita media:
-0.20 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.65 USD (1)
Crescita mensile:
46.56%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.65 USD (0.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.02% (1.83 USD)
Per equità:
91.69% (386.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSDr 80
GBPJPYr 79
USDJPYr 79
USDCADr 76
EURUSDr 71
EURGBPr 67
GBPUSDr 57
CADJPYr 40
EURJPYr 38
GBPCADr 33
EURCADr 19
AUDCHFr 19
NZDCADr 18
AUDCADr 17
NZDJPYr 13
AUDJPYr 7
NZDUSDr 6
USDCHFr 2
EURCHFr 2
CADCHFr 1
GBPCHFr 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSDr 35
GBPJPYr 77
USDJPYr 48
USDCADr 15
EURUSDr 27
EURGBPr 24
GBPUSDr 32
CADJPYr 24
EURJPYr 35
GBPCADr 27
EURCADr 7
AUDCHFr 20
NZDCADr 20
AUDCADr 9
NZDJPYr 9
AUDJPYr 4
NZDUSDr 3
USDCHFr 3
EURCHFr 1
CADCHFr 1
GBPCHFr 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSDr 3.3K
GBPJPYr 7.5K
USDJPYr 5.2K
USDCADr 2.1K
EURUSDr 2.6K
EURGBPr 1.8K
GBPUSDr 3.1K
CADJPYr 2.2K
EURJPYr 3.8K
GBPCADr 2.9K
EURCADr 1K
AUDCHFr 1.6K
NZDCADr 2.8K
AUDCADr 1.2K
NZDJPYr 784
AUDJPYr 426
NZDUSDr 342
USDCHFr 212
EURCHFr 89
CADCHFr 66
GBPCHFr 169
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.15 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 62
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +42.83 USD
Massima perdita consecutiva: -1.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Support and resistance. Working with forex since 2015.
Non ci sono recensioni
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.23 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.23 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 04:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 03:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 21:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:20
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 13:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 12:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 18:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.09 13:21
No swaps are charged
2025.09.09 13:21
No swaps are charged
2025.09.09 12:21
No swaps are charged
2025.09.09 12:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.08.25 23:43
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 21:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.19 14:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
