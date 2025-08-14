SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / FBS 11150014
Jose Carlos Carvalho

FBS 11150014

Jose Carlos Carvalho
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 456%
FBS-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
630
Profit Trade:
585 (92.85%)
Loss Trade:
45 (7.14%)
Best Trade:
4.35 USD
Worst Trade:
-6.97 USD
Profitto lordo:
438.30 USD (49 238 pips)
Perdita lorda:
-31.44 USD (1 649 pips)
Vincite massime consecutive:
120 (85.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.22 USD (120)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
143.41%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
44.32
Long Trade:
380 (60.32%)
Short Trade:
250 (39.68%)
Fattore di profitto:
13.94
Profitto previsto:
0.65 USD
Profitto medio:
0.75 USD
Perdita media:
-0.70 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-9.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.18 USD (4)
Crescita mensile:
25.97%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.18 USD (7.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.56% (9.18 USD)
Per equità:
92.13% (364.47 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 68
USDJPY 61
AUDUSD 50
GBPUSD 49
CHFJPY 44
USDCAD 41
GBPJPY 38
GBPCHF 33
AUDCAD 33
EURJPY 27
NZDCAD 27
NZDUSD 26
EURGBP 22
GBPCAD 22
CADJPY 21
NZDJPY 20
AUDCHF 19
EURCAD 12
AUDJPY 9
USDCHF 3
EURCHF 3
CADCHF 1
NZDCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 54
USDJPY 40
AUDUSD 33
GBPUSD 36
CHFJPY 27
USDCAD 24
GBPJPY 19
GBPCHF 30
AUDCAD 14
EURJPY 7
NZDCAD 17
NZDUSD 19
EURGBP 11
GBPCAD 13
CADJPY 19
NZDJPY 19
AUDCHF 19
EURCAD 6
AUDJPY 3
USDCHF 0
EURCHF 0
CADCHF -1
NZDCHF 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 5.4K
USDJPY 5.7K
AUDUSD 3.4K
GBPUSD 3.7K
CHFJPY 4.2K
USDCAD 3.3K
GBPJPY 3.5K
GBPCHF 2.7K
AUDCAD 2.2K
EURJPY 993
NZDCAD 2K
NZDUSD 2K
EURGBP 942
GBPCAD 1.8K
CADJPY 1.7K
NZDJPY 1.7K
AUDCHF 1.5K
EURCAD 845
AUDJPY 242
USDCHF -23
EURCHF 0
CADCHF -119
NZDCHF 32
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.35 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 120
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +85.22 USD
Massima perdita consecutiva: -9.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EightcapGlobal-Live
0.00 × 3
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 8
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
InfinoxLimited-MT5Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
DerivMT-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 3
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
FreshForex-MT5
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 8
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
269 più
Support and resistance. Working with forex since 2015.
Non ci sono recensioni
