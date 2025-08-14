- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
630
Profit Trade:
585 (92.85%)
Loss Trade:
45 (7.14%)
Best Trade:
4.35 USD
Worst Trade:
-6.97 USD
Profitto lordo:
438.30 USD (49 238 pips)
Perdita lorda:
-31.44 USD (1 649 pips)
Vincite massime consecutive:
120 (85.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.22 USD (120)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
143.41%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
44.32
Long Trade:
380 (60.32%)
Short Trade:
250 (39.68%)
Fattore di profitto:
13.94
Profitto previsto:
0.65 USD
Profitto medio:
0.75 USD
Perdita media:
-0.70 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-9.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.18 USD (4)
Crescita mensile:
25.97%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.18 USD (7.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.56% (9.18 USD)
Per equità:
92.13% (364.47 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|68
|USDJPY
|61
|AUDUSD
|50
|GBPUSD
|49
|CHFJPY
|44
|USDCAD
|41
|GBPJPY
|38
|GBPCHF
|33
|AUDCAD
|33
|EURJPY
|27
|NZDCAD
|27
|NZDUSD
|26
|EURGBP
|22
|GBPCAD
|22
|CADJPY
|21
|NZDJPY
|20
|AUDCHF
|19
|EURCAD
|12
|AUDJPY
|9
|USDCHF
|3
|EURCHF
|3
|CADCHF
|1
|NZDCHF
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|54
|USDJPY
|40
|AUDUSD
|33
|GBPUSD
|36
|CHFJPY
|27
|USDCAD
|24
|GBPJPY
|19
|GBPCHF
|30
|AUDCAD
|14
|EURJPY
|7
|NZDCAD
|17
|NZDUSD
|19
|EURGBP
|11
|GBPCAD
|13
|CADJPY
|19
|NZDJPY
|19
|AUDCHF
|19
|EURCAD
|6
|AUDJPY
|3
|USDCHF
|0
|EURCHF
|0
|CADCHF
|-1
|NZDCHF
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|5.4K
|USDJPY
|5.7K
|AUDUSD
|3.4K
|GBPUSD
|3.7K
|CHFJPY
|4.2K
|USDCAD
|3.3K
|GBPJPY
|3.5K
|GBPCHF
|2.7K
|AUDCAD
|2.2K
|EURJPY
|993
|NZDCAD
|2K
|NZDUSD
|2K
|EURGBP
|942
|GBPCAD
|1.8K
|CADJPY
|1.7K
|NZDJPY
|1.7K
|AUDCHF
|1.5K
|EURCAD
|845
|AUDJPY
|242
|USDCHF
|-23
|EURCHF
|0
|CADCHF
|-119
|NZDCHF
|32
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.35 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 120
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +85.22 USD
Massima perdita consecutiva: -9.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 3
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 8
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
InfinoxLimited-MT5Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
DerivMT-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 3
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 8
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
