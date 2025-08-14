- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
64
Profit Trade:
62 (96.87%)
Loss Trade:
2 (3.13%)
Best Trade:
614.69 USD
Worst Trade:
-0.95 USD
Profitto lordo:
2 504.99 USD (26 345 pips)
Perdita lorda:
-165.52 USD
Vincite massime consecutive:
49 (2 437.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 437.15 USD (49)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
79.59%
Massimo carico di deposito:
84.75%
Ultimo trade:
41 minuti fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
130.84
Long Trade:
64 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
15.13
Profitto previsto:
36.55 USD
Profitto medio:
40.40 USD
Perdita media:
-82.76 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.95 USD (1)
Crescita mensile:
32.92%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
17.88 USD (0.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.12% (5.96 USD)
Per equità:
28.13% (1 728.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|#MSFT
|31
|#V
|13
|#META
|4
|#MCD
|3
|#LLY
|3
|#ADBE
|3
|NZDCAD
|2
|#NFLX
|2
|GBPCHF
|1
|CHFJPY
|1
|CADJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|#MSFT
|385
|#V
|282
|#META
|159
|#MCD
|59
|#LLY
|568
|#ADBE
|151
|NZDCAD
|2
|#NFLX
|725
|GBPCHF
|2
|CHFJPY
|8
|CADJPY
|12
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|#MSFT
|5.4K
|#V
|3.3K
|#META
|1.9K
|#MCD
|678
|#LLY
|5.9K
|#ADBE
|1.6K
|NZDCAD
|4
|#NFLX
|7.5K
|GBPCHF
|3
|CHFJPY
|46
|CADJPY
|39
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +614.69 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 49
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 437.15 USD
Massima perdita consecutiva: -0.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaForex-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|4.00 × 2
Dimostrazione di trading con il prodotto Neon Trade MT5. Come strumenti di trading sono state selezionate azioni statunitensi.
In questo caso, il robot utilizza una strategia di mantenimento a lungo termine di più asset, abbinata a efficaci tecniche di trading. Il sistema è progettato per un trading a lungo termine, con rendimenti modesti ma massimamente sicuri, offrendo rischi minimi per l'operatore.
In questo caso, il robot utilizza una strategia di mantenimento a lungo termine di più asset, abbinata a efficaci tecniche di trading. Il sistema è progettato per un trading a lungo termine, con rendimenti modesti ma massimamente sicuri, offrendo rischi minimi per l'operatore.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
3000USD al mese
47%
0
0
USD
USD
7.3K
USD
USD
11
98%
64
96%
80%
15.13
36.55
USD
USD
28%
1:200