Evgeniy Ilin

Neon Trade MT5 US Stocks

Evgeniy Ilin
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
crescita dal 2025 47%
InstaForex-Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
64
Profit Trade:
62 (96.87%)
Loss Trade:
2 (3.13%)
Best Trade:
614.69 USD
Worst Trade:
-0.95 USD
Profitto lordo:
2 504.99 USD (26 345 pips)
Perdita lorda:
-165.52 USD
Vincite massime consecutive:
49 (2 437.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 437.15 USD (49)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
79.59%
Massimo carico di deposito:
84.75%
Ultimo trade:
41 minuti fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
130.84
Long Trade:
64 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
15.13
Profitto previsto:
36.55 USD
Profitto medio:
40.40 USD
Perdita media:
-82.76 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.95 USD (1)
Crescita mensile:
32.92%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
17.88 USD (0.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.12% (5.96 USD)
Per equità:
28.13% (1 728.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
#MSFT 31
#V 13
#META 4
#MCD 3
#LLY 3
#ADBE 3
NZDCAD 2
#NFLX 2
GBPCHF 1
CHFJPY 1
CADJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
#MSFT 385
#V 282
#META 159
#MCD 59
#LLY 568
#ADBE 151
NZDCAD 2
#NFLX 725
GBPCHF 2
CHFJPY 8
CADJPY 12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
#MSFT 5.4K
#V 3.3K
#META 1.9K
#MCD 678
#LLY 5.9K
#ADBE 1.6K
NZDCAD 4
#NFLX 7.5K
GBPCHF 3
CHFJPY 46
CADJPY 39
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +614.69 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 49
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2 437.15 USD
Massima perdita consecutiva: -0.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaForex-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

HTOTAL.RU-MT5
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
4.00 × 2
Dimostrazione di trading con il prodotto Neon Trade MT5. Come strumenti di trading sono state selezionate azioni statunitensi.

In questo caso, il robot utilizza una strategia di mantenimento a lungo termine di più asset, abbinata a efficaci tecniche di trading. Il sistema è progettato per un trading a lungo termine, con rendimenti modesti ma massimamente sicuri, offrendo rischi minimi per l'operatore.
Non ci sono recensioni
2025.10.23 02:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.30 19:37
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.22 15:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 14:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 20:38
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 15:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 14:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 16:22
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.08.14 16:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.14 16:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Neon Trade MT5 US Stocks
3000USD al mese
47%
0
0
USD
7.3K
USD
11
98%
64
96%
80%
15.13
36.55
USD
28%
1:200
