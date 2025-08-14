SegnaliSezioni
Van Duong Le

Duongxxx888999

Van Duong Le
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 575%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
222
Profit Trade:
199 (89.63%)
Loss Trade:
23 (10.36%)
Best Trade:
54.45 USD
Worst Trade:
-33.62 USD
Profitto lordo:
1 166.06 USD (102 061 pips)
Perdita lorda:
-584.09 USD (70 460 pips)
Vincite massime consecutive:
74 (142.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
293.71 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
97.65%
Massimo carico di deposito:
74.26%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
6.11
Long Trade:
107 (48.20%)
Short Trade:
115 (51.80%)
Fattore di profitto:
2.00
Profitto previsto:
2.62 USD
Profitto medio:
5.86 USD
Perdita media:
-25.40 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-95.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-95.20 USD (3)
Crescita mensile:
32.76%
Previsione annuale:
397.49%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
56.59 USD
Massimale:
95.20 USD (49.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.87% (56.59 USD)
Per equità:
73.74% (451.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 96
GBPJPY+ 34
USDJPY+ 33
AUDCAD+ 31
NZDCAD+ 11
AUDNZD+ 9
USDCAD+ 6
GBPUSD+ 1
EURUSD+ 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 577
GBPJPY+ 59
USDJPY+ 17
AUDCAD+ 49
NZDCAD+ 23
AUDNZD+ -166
USDCAD+ 6
GBPUSD+ 11
EURUSD+ 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 33K
GBPJPY+ 9.2K
USDJPY+ 3.4K
AUDCAD+ 7.3K
NZDCAD+ 3.5K
AUDNZD+ -27K
USDCAD+ 948
GBPUSD+ 1.1K
EURUSD+ 520
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +54.45 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +142.63 USD
Massima perdita consecutiva: -95.20 USD

