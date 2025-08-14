SegnaliSezioni
Miguel Vieira Ract Ramos

PAMM Ract Capital DooPrime

Miguel Vieira Ract Ramos
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
crescita dal 2025 7%
DooFintech-Live 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
854
Profit Trade:
558 (65.33%)
Loss Trade:
296 (34.66%)
Best Trade:
828.00 USD
Worst Trade:
-244.00 USD
Profitto lordo:
8 434.77 USD (2 630 078 pips)
Perdita lorda:
-3 936.66 USD (715 859 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (283.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 299.16 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
84.93%
Massimo carico di deposito:
4.86%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
121
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
7.90
Long Trade:
461 (53.98%)
Short Trade:
393 (46.02%)
Fattore di profitto:
2.14
Profitto previsto:
5.27 USD
Profitto medio:
15.12 USD
Perdita media:
-13.30 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-26.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-466.30 USD (2)
Crescita mensile:
4.83%
Algo trading:
57%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.79 USD
Massimale:
569.55 USD (3.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.22% (569.55 USD)
Per equità:
6.90% (8 532.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 526
XAUUSD 145
BTCUST 66
EURUSD 56
NAS100 27
USDCHF 21
US30 3
USDCAD 2
USDJPY 2
AUDUSD 1
EURGBP 1
USDZAR 1
NZDUSD 1
XAGUSD 1
EURCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 3.1K
XAUUSD 417
BTCUST 638
EURUSD 979
NAS100 -385
USDCHF -177
US30 10
USDCAD 3
USDJPY -52
AUDUSD -40
EURGBP 2
USDZAR -5
NZDUSD 0
XAGUSD 4
EURCHF 13
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 5.7K
XAUUSD 9.2K
BTCUST 1.9M
EURUSD 4.2K
NAS100 -33K
USDCHF -3.4K
US30 1.5K
USDCAD 398
USDJPY -298
AUDUSD -34
EURGBP 164
USDZAR -9.1K
NZDUSD -21
XAGUSD 389
EURCHF 14
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +828.00 USD
Worst Trade: -244 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +283.81 USD
Massima perdita consecutiva: -26.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DooFintech-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN-3
5.03 × 37
ICMarketsSC-Live05
5.75 × 4
GBEbrokers-Live
16.80 × 41
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
18.00 × 1
PAMM Ract Capital Conservative - Broker DooPrime
Monthly Target: 6%
Max DrawnDown Target: 8%

ractcapital.com.br 

@ractcapital on Instagram
CNPJ: 57.474.750/0001-12


2025.09.25 14:35
No swaps are charged on the signal account
2025.08.15 14:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 16:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 15:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.14 15:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.14 15:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PAMM Ract Capital DooPrime
3000USD al mese
7%
0
0
USD
126K
USD
7
57%
854
65%
85%
2.14
5.27
USD
7%
1:500
