Trade:
854
Profit Trade:
558 (65.33%)
Loss Trade:
296 (34.66%)
Best Trade:
828.00 USD
Worst Trade:
-244.00 USD
Profitto lordo:
8 434.77 USD (2 630 078 pips)
Perdita lorda:
-3 936.66 USD (715 859 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (283.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 299.16 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
84.93%
Massimo carico di deposito:
4.86%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
121
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
7.90
Long Trade:
461 (53.98%)
Short Trade:
393 (46.02%)
Fattore di profitto:
2.14
Profitto previsto:
5.27 USD
Profitto medio:
15.12 USD
Perdita media:
-13.30 USD
Massime perdite consecutive:
26 (-26.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-466.30 USD (2)
Crescita mensile:
4.83%
Algo trading:
57%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.79 USD
Massimale:
569.55 USD (3.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.22% (569.55 USD)
Per equità:
6.90% (8 532.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|526
|XAUUSD
|145
|BTCUST
|66
|EURUSD
|56
|NAS100
|27
|USDCHF
|21
|US30
|3
|USDCAD
|2
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|EURGBP
|1
|USDZAR
|1
|NZDUSD
|1
|XAGUSD
|1
|EURCHF
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|3.1K
|XAUUSD
|417
|BTCUST
|638
|EURUSD
|979
|NAS100
|-385
|USDCHF
|-177
|US30
|10
|USDCAD
|3
|USDJPY
|-52
|AUDUSD
|-40
|EURGBP
|2
|USDZAR
|-5
|NZDUSD
|0
|XAGUSD
|4
|EURCHF
|13
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|5.7K
|XAUUSD
|9.2K
|BTCUST
|1.9M
|EURUSD
|4.2K
|NAS100
|-33K
|USDCHF
|-3.4K
|US30
|1.5K
|USDCAD
|398
|USDJPY
|-298
|AUDUSD
|-34
|EURGBP
|164
|USDZAR
|-9.1K
|NZDUSD
|-21
|XAGUSD
|389
|EURCHF
|14
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DooFintech-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN-3
|5.03 × 37
|
ICMarketsSC-Live05
|5.75 × 4
|
GBEbrokers-Live
|16.80 × 41
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|18.00 × 1
PAMM Ract Capital Conservative - Broker DooPrime
Monthly Target: 6%
Max DrawnDown Target: 8%
ractcapital.com.br
@ractcapital on Instagram
CNPJ: 57.474.750/0001-12
Non ci sono recensioni
