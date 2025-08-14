- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 272
Profit Trade:
780 (61.32%)
Loss Trade:
492 (38.68%)
Best Trade:
262.25 USD
Worst Trade:
-165.92 USD
Profitto lordo:
4 838.77 USD (244 877 pips)
Perdita lorda:
-4 205.56 USD (233 303 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (30.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
402.85 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
35.23%
Massimo carico di deposito:
155.88%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
50 minuti
Fattore di recupero:
0.95
Long Trade:
600 (47.17%)
Short Trade:
672 (52.83%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
6.20 USD
Perdita media:
-8.55 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-221.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-482.20 USD (4)
Crescita mensile:
19.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
102.26 USD
Massimale:
668.07 USD (55.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.33% (668.07 USD)
Per equità:
60.12% (324.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1272
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|633
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|12K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +262.25 USD
Worst Trade: -166 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +30.05 USD
Massima perdita consecutiva: -221.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|3.61 × 18
|
LiteFinanceVC-Live-02
|4.25 × 4
|
ECMarkets-Live02
|10.50 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
110USD al mese
120%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
10
100%
1 272
61%
35%
1.15
0.50
USD
USD
60%
1:500