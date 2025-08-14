SegnaliSezioni
Heng Zhou

JUfeng

Heng Zhou
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 110 USD al mese
crescita dal 2025 120%
TradeMaxGlobal-Live11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 272
Profit Trade:
780 (61.32%)
Loss Trade:
492 (38.68%)
Best Trade:
262.25 USD
Worst Trade:
-165.92 USD
Profitto lordo:
4 838.77 USD (244 877 pips)
Perdita lorda:
-4 205.56 USD (233 303 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (30.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
402.85 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
35.23%
Massimo carico di deposito:
155.88%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
50 minuti
Fattore di recupero:
0.95
Long Trade:
600 (47.17%)
Short Trade:
672 (52.83%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
6.20 USD
Perdita media:
-8.55 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-221.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-482.20 USD (4)
Crescita mensile:
19.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
102.26 USD
Massimale:
668.07 USD (55.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.33% (668.07 USD)
Per equità:
60.12% (324.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1272
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 633
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 12K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +262.25 USD
Worst Trade: -166 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +30.05 USD
Massima perdita consecutiva: -221.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
3.61 × 18
LiteFinanceVC-Live-02
4.25 × 4
ECMarkets-Live02
10.50 × 2
Non ci sono recensioni
2025.10.03 07:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 06:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 21:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 20:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 08:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 05:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 04:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 07:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 05:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 07:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 10:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 07:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 10:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 08:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
