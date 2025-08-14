- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
22 (70.96%)
Loss Trade:
9 (29.03%)
Best Trade:
81.35 USD
Worst Trade:
-41.14 USD
Profitto lordo:
420.98 USD (6 138 pips)
Perdita lorda:
-127.06 USD (1 210 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (80.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
138.14 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
39.30%
Massimo carico di deposito:
24.88%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
7.07
Long Trade:
13 (41.94%)
Short Trade:
18 (58.06%)
Fattore di profitto:
3.31
Profitto previsto:
9.48 USD
Profitto medio:
19.14 USD
Perdita media:
-14.12 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-41.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.14 USD (1)
Crescita mensile:
27.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.76 USD
Massimale:
41.60 USD (6.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.94% (41.60 USD)
Per equità:
62.08% (364.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|294
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|4.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +81.35 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +80.21 USD
Massima perdita consecutiva: -41.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|1.63 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.80 × 5
|
itexsys-Platform
|2.04 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.67 × 27
|
FPMarkets-Live
|2.75 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.78 × 1430
|
PlexyTrade-Server01
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.18 × 414
|
FPMarketsLLC-Live
|3.22 × 268
|
Tickmill-Live
|3.48 × 50
|
Darwinex-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.45 × 40
|
GOMarketsMU-Live
|4.79 × 19
|
XM.COM-MT5
|5.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|5.04 × 25
|
ICTrading-MT5-4
|5.11 × 9
|
XMTrading-MT5 3
|5.25 × 12
|
VantageInternational-Live
|5.63 × 93
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|6.00 × 1
|
OctaFX-Real
|6.26 × 34
|
RazeGlobalMarkets-Server
|6.62 × 53
|
Exness-MT5Real
|6.86 × 7
24 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
70%
0
0
USD
USD
712
USD
USD
15
0%
31
70%
39%
3.31
9.48
USD
USD
62%
1:500