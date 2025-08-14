SegnaliSezioni
Si Zheng Wu

LDWSZ

Si Zheng Wu
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 70%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
22 (70.96%)
Loss Trade:
9 (29.03%)
Best Trade:
81.35 USD
Worst Trade:
-41.14 USD
Profitto lordo:
420.98 USD (6 138 pips)
Perdita lorda:
-127.06 USD (1 210 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (80.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
138.14 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
39.30%
Massimo carico di deposito:
24.88%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
7.07
Long Trade:
13 (41.94%)
Short Trade:
18 (58.06%)
Fattore di profitto:
3.31
Profitto previsto:
9.48 USD
Profitto medio:
19.14 USD
Perdita media:
-14.12 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-41.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.14 USD (1)
Crescita mensile:
27.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.76 USD
Massimale:
41.60 USD (6.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.94% (41.60 USD)
Per equità:
62.08% (364.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 294
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 4.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +81.35 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +80.21 USD
Massima perdita consecutiva: -41.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 29
BlueberryMarkets-Live
1.63 × 8
TradeMaxGlobal-Live
1.80 × 5
itexsys-Platform
2.04 × 24
Exness-MT5Real8
2.67 × 27
FPMarkets-Live
2.75 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
2.78 × 1430
PlexyTrade-Server01
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.18 × 414
FPMarketsLLC-Live
3.22 × 268
Tickmill-Live
3.48 × 50
Darwinex-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
4.45 × 40
GOMarketsMU-Live
4.79 × 19
XM.COM-MT5
5.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
5.00 × 2
RoboForex-ECN
5.04 × 25
ICTrading-MT5-4
5.11 × 9
XMTrading-MT5 3
5.25 × 12
VantageInternational-Live
5.63 × 93
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
6.00 × 1
OctaFX-Real
6.26 × 34
RazeGlobalMarkets-Server
6.62 × 53
Exness-MT5Real
6.86 × 7
24 più
Non ci sono recensioni
2025.10.08 22:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 21:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 03:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 08:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 05:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 16:14
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 13.95% of days out of the 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 15:14
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 13.95% of days out of the 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 16:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 17:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 03:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 00:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
