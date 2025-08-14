- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
178
Profit Trade:
139 (78.08%)
Loss Trade:
39 (21.91%)
Best Trade:
868.22 USD
Worst Trade:
-105.66 USD
Profitto lordo:
7 183.28 USD (39 542 pips)
Perdita lorda:
-1 989.98 USD (16 279 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (57.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 187.38 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
97.60%
Massimo carico di deposito:
3.02%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
49.15
Long Trade:
52 (29.21%)
Short Trade:
126 (70.79%)
Fattore di profitto:
3.61
Profitto previsto:
29.18 USD
Profitto medio:
51.68 USD
Perdita media:
-51.03 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-62.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-105.66 USD (1)
Crescita mensile:
29.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.41 USD
Massimale:
105.66 USD (1.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.79% (62.67 USD)
Per equità:
4.37% (3 064.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|42
|GBPJPY
|42
|USDJPY
|39
|EURJPY
|37
|CADJPY
|9
|GBPUSD
|9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CHFJPY
|1K
|GBPJPY
|889
|USDJPY
|2.3K
|EURJPY
|954
|CADJPY
|13
|GBPUSD
|16
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CHFJPY
|4.6K
|GBPJPY
|4K
|USDJPY
|8.5K
|EURJPY
|4.2K
|CADJPY
|1.1K
|GBPUSD
|804
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +868.22 USD
Worst Trade: -106 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +57.38 USD
Massima perdita consecutiva: -62.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 40
|0.00 × 48
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 7
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 3
|
FINAM-Real4
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 3
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real05
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 4
|
Exness-Real14
|0.00 × 5
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 4
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 5
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 4
