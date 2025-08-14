- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
165
Profit Trade:
95 (57.57%)
Loss Trade:
70 (42.42%)
Best Trade:
44.86 USD
Worst Trade:
-22.92 USD
Profitto lordo:
717.61 USD (20 686 pips)
Perdita lorda:
-274.97 USD (16 936 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (63.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
63.08 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
76.38%
Massimo carico di deposito:
18.70%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
12.97
Long Trade:
92 (55.76%)
Short Trade:
73 (44.24%)
Fattore di profitto:
2.61
Profitto previsto:
2.68 USD
Profitto medio:
7.55 USD
Perdita media:
-3.93 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-11.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.12 USD (2)
Crescita mensile:
16.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
34.12 USD (8.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.44% (34.12 USD)
Per equità:
32.84% (145.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|90
|NZDUSD
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|287
|NZDUSD
|155
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|-42
|NZDUSD
|3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +44.86 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +63.08 USD
Massima perdita consecutiva: -11.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexTimeFXTM-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 5
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live
|0.25 × 8
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.29 × 49
|
Tickmill-Live05
|0.49 × 35
|
TitanFX-03
|0.63 × 8
|
LMAXNZ2-LIVE
|0.83 × 12
|
Tickmill-Live09
|0.99 × 2200
|
JAFX-Real3
|1.00 × 4
|
RoboForexEU-ProCent
|1.50 × 2
|
TickmillUK-Live03
|1.50 × 8
|
FPMarkets-Live
|2.25 × 32
|
ICMarketsSC-Live04
|2.90 × 39
|
Pepperstone-Edge09
|3.00 × 1
|
Alpari-Standard2
|3.00 × 11
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|4.00 × 1
|
Swissquote-Live1
|4.00 × 2
|
FxPro.com-Real03
|4.11 × 18
|
OANDA-v20 Live-1
|4.50 × 4
|
FXCM-USDReal08
|4.50 × 14
|
STARTRADERFinancial-Live4
|4.88 × 17
