SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Foltre25
Danni Jumena

Foltre25

Danni Jumena
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -100%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
18 (64.28%)
Loss Trade:
10 (35.71%)
Best Trade:
28.72 USD
Worst Trade:
-39.80 USD
Profitto lordo:
161.63 USD (616 514 pips)
Perdita lorda:
-195.95 USD (762 732 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (96.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
96.54 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.27
Attività di trading:
18.57%
Massimo carico di deposito:
778.91%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
18 (64.29%)
Short Trade:
10 (35.71%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-1.23 USD
Profitto medio:
8.98 USD
Perdita media:
-19.60 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-73.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-73.34 USD (3)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
10%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
57.52 USD
Massimale:
85.15 USD (200.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (42.83 USD)
Per equità:
91.92% (8.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 15
BTCUSDm 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -22
BTCUSDm -12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -22K
BTCUSDm -124K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.72 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +96.54 USD
Massima perdita consecutiva: -73.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Just see to the performance
Non ci sono recensioni
2025.10.31 19:28
Share of trading days is too low
2025.10.31 19:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 18:28
Share of trading days is too low
2025.10.31 18:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 17:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.31 17:18
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 9.26% of days out of the 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 17:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.10.15 14:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 08:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 07:38
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.10.04 21:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.04 15:34
High current drawdown in 68% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 09:51
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 05:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 02:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 18:39
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
Share of trading days is too low
2025.09.26 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Foltre25
30USD al mese
-100%
0
0
USD
47
USD
5
10%
28
64%
19%
0.82
-1.23
USD
100%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.