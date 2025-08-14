- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
154
Profit Trade:
101 (65.58%)
Loss Trade:
53 (34.42%)
Best Trade:
9.97 USD
Worst Trade:
-12.79 USD
Profitto lordo:
209.91 USD (47 878 pips)
Perdita lorda:
-177.41 USD (38 838 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (19.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.01 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
0.67%
Massimo carico di deposito:
32.56%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
1.26
Long Trade:
79 (51.30%)
Short Trade:
75 (48.70%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
2.08 USD
Perdita media:
-3.35 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-19.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.82 USD (6)
Crescita mensile:
29.83%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.26 USD
Massimale:
25.85 USD (21.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.09% (25.85 USD)
Per equità:
2.69% (3.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|154
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|33
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.97 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +19.68 USD
Massima perdita consecutiva: -19.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 1
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
ClonTrader-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.15 × 33
|
Exness-MT5Real7
|1.34 × 70
|
Exness-MT5Real5
|22.31 × 284
|
Exness-MT5Real6
|23.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|25.31 × 65
Personal watching . As in the market there are very less good EAs on ETH , I want to make one.
1/ 3% risk, auto MM.
2/ Based on Profit and loss ratio.
3/ Bad universality on other brokers as Spread and Slippage problem of ETH.
4/ 100% Algo , but on Exness it shows 0% , I don't know why .
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
33%
0
0
USD
USD
132
USD
USD
8
0%
154
65%
1%
1.18
0.21
USD
USD
21%
1:500