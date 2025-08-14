SegnaliSezioni
Qi Kai Fan

ETH J35 V2 EXness MT5 100 testing

Qi Kai Fan
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 33%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
154
Profit Trade:
101 (65.58%)
Loss Trade:
53 (34.42%)
Best Trade:
9.97 USD
Worst Trade:
-12.79 USD
Profitto lordo:
209.91 USD (47 878 pips)
Perdita lorda:
-177.41 USD (38 838 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (19.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.01 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
0.67%
Massimo carico di deposito:
32.56%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
1.26
Long Trade:
79 (51.30%)
Short Trade:
75 (48.70%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
2.08 USD
Perdita media:
-3.35 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-19.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.82 USD (6)
Crescita mensile:
29.83%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.26 USD
Massimale:
25.85 USD (21.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.09% (25.85 USD)
Per equità:
2.69% (3.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 154
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD 33
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD 9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.97 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +19.68 USD
Massima perdita consecutiva: -19.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
ClonTrader-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.15 × 33
Exness-MT5Real7
1.34 × 70
Exness-MT5Real5
22.31 × 284
Exness-MT5Real6
23.00 × 1
Exness-MT5Real15
25.31 × 65
Personal watching .  As in the market there are very less good EAs on ETH ,  I want to make one.


1/ 3% risk, auto MM.

2/ Based on Profit and loss ratio.

3/ Bad universality on other brokers as Spread and Slippage problem of ETH.

4/ 100% Algo ,  but on Exness it shows 0% , I don't know why .


2025.09.30 14:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.09.28 23:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.21 11:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.21 10:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.14 15:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 04:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 19:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.31 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 01:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 02:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 00:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 15:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.17 20:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.17 05:42
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 03:56
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.14 03:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.14 03:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
