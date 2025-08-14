SegnaliSezioni
Van Duong Le

Duongx000999

Van Duong Le
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 8%
Exness-Real
1:200
  Crescita
  Saldo
  Equità
  Drawdown
Trade:
49
Profit Trade:
48 (97.95%)
Loss Trade:
1 (2.04%)
Best Trade:
3.89 USD
Worst Trade:
-0.05 USD
Profitto lordo:
57.60 USD (8 501 pips)
Perdita lorda:
-0.05 USD (6 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (33.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.56 USD (30)
Indice di Sharpe:
1.82
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.81%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1151.00
Long Trade:
25 (51.02%)
Short Trade:
24 (48.98%)
Fattore di profitto:
1152.00
Profitto previsto:
1.17 USD
Profitto medio:
1.20 USD
Perdita media:
-0.05 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.05 USD (1)
Crescita mensile:
7.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.05 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.01% (0.05 USD)
Per equità:
32.82% (266.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 17
AUDCAD 15
USDJPY 10
NZDCAD 6
USDCAD 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 22
AUDCAD 14
USDJPY 14
NZDCAD 7
USDCAD 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 3.2K
AUDCAD 2.1K
USDJPY 2K
NZDCAD 929
USDCAD 209
  Carico di deposito
  Drawdown
Best Trade: +3.89 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +33.56 USD
Massima perdita consecutiva: -0.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
XMTrading-Real 11
0.00 × 2
Eightcap-Real
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 2
AM-Live2
0.00 × 4
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 2
BCS-Real
0.00 × 2
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 4
AAFX-Real
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 10
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
XM.COM-Real 14
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
Just2Trade-Real2
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 2
BenchMark-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
OANDA-v20 Live
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 06:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
Share of trading days is too low
2025.09.20 11:40
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 12.96% of days out of the 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 02:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
