- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
49
Profit Trade:
48 (97.95%)
Loss Trade:
1 (2.04%)
Best Trade:
3.89 USD
Worst Trade:
-0.05 USD
Profitto lordo:
57.60 USD (8 501 pips)
Perdita lorda:
-0.05 USD (6 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (33.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.56 USD (30)
Indice di Sharpe:
1.82
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.81%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1151.00
Long Trade:
25 (51.02%)
Short Trade:
24 (48.98%)
Fattore di profitto:
1152.00
Profitto previsto:
1.17 USD
Profitto medio:
1.20 USD
Perdita media:
-0.05 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.05 USD (1)
Crescita mensile:
7.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.05 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.01% (0.05 USD)
Per equità:
32.82% (266.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|17
|AUDCAD
|15
|USDJPY
|10
|NZDCAD
|6
|USDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|22
|AUDCAD
|14
|USDJPY
|14
|NZDCAD
|7
|USDCAD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|3.2K
|AUDCAD
|2.1K
|USDJPY
|2K
|NZDCAD
|929
|USDCAD
|209
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.89 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +33.56 USD
Massima perdita consecutiva: -0.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 11
|0.00 × 2
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 2
|
AM-Live2
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
BCS-Real
|0.00 × 2
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 14
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
