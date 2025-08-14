SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / B2 Muhammad Syafiq Mohd Jais 148070
Mohd Sauff Bin Zabidi

B2 Muhammad Syafiq Mohd Jais 148070

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 55%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
37 (86.04%)
Loss Trade:
6 (13.95%)
Best Trade:
3.81 USD
Worst Trade:
-5.28 USD
Profitto lordo:
50.80 USD (3 035 pips)
Perdita lorda:
-20.45 USD (2 023 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (29.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.43 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
1.51%
Massimo carico di deposito:
99.08%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.55
Long Trade:
14 (32.56%)
Short Trade:
29 (67.44%)
Fattore di profitto:
2.48
Profitto previsto:
0.71 USD
Profitto medio:
1.37 USD
Perdita media:
-3.41 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-19.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.61 USD (5)
Crescita mensile:
11.29%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19.61 USD (27.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.61% (19.61 USD)
Per equità:
31.66% (25.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 23
XAUUSD 20
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 33
XAUUSD -2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 1.2K
XAUUSD -231
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.81 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +29.43 USD
Massima perdita consecutiva: -19.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AuricInternationalMarkets-Live Server
13.27 × 484
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.25 23:14
Share of trading days is too low
2025.09.25 00:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 23:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 23:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 22:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 01:09
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 9.38% of days out of the 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 01:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.14 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
2025.08.22 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 10:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 01:43
Share of trading days is too low
2025.08.15 01:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.15 01:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.15 00:36
Share of trading days is too low
2025.08.15 00:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.15 00:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 23:36
Share of trading days is too low
2025.08.14 23:36
Share of days for 80% of trades is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
B2 Muhammad Syafiq Mohd Jais 148070
30USD al mese
55%
0
0
USD
110
USD
7
0%
43
86%
2%
2.48
0.71
USD
32%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.