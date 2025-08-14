- Crescita
Trade:
43
Profit Trade:
37 (86.04%)
Loss Trade:
6 (13.95%)
Best Trade:
3.81 USD
Worst Trade:
-5.28 USD
Profitto lordo:
50.80 USD (3 035 pips)
Perdita lorda:
-20.45 USD (2 023 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (29.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.43 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
1.51%
Massimo carico di deposito:
99.08%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.55
Long Trade:
14 (32.56%)
Short Trade:
29 (67.44%)
Fattore di profitto:
2.48
Profitto previsto:
0.71 USD
Profitto medio:
1.37 USD
Perdita media:
-3.41 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-19.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.61 USD (5)
Crescita mensile:
11.29%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19.61 USD (27.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.61% (19.61 USD)
Per equità:
31.66% (25.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|23
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|33
|XAUUSD
|-2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|1.2K
|XAUUSD
|-231
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Best Trade: +3.81 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +29.43 USD
Massima perdita consecutiva: -19.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AuricInternationalMarkets-Live Server
|13.27 × 484
