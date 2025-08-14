SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / B1 Muhammad Syafiq Mohd Jais 148067
Mohd Sauff Bin Zabidi

B1 Muhammad Syafiq Mohd Jais 148067

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 149%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
72
Profit Trade:
65 (90.27%)
Loss Trade:
7 (9.72%)
Best Trade:
7.52 USD
Worst Trade:
-11.09 USD
Profitto lordo:
127.82 USD (8 462 pips)
Perdita lorda:
-40.06 USD (3 997 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (30.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.86 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
5.81%
Massimo carico di deposito:
95.98%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.55
Long Trade:
14 (19.44%)
Short Trade:
58 (80.56%)
Fattore di profitto:
3.19
Profitto previsto:
1.22 USD
Profitto medio:
1.97 USD
Perdita media:
-5.72 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-34.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.45 USD (4)
Crescita mensile:
63.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
34.45 USD (34.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.50% (34.45 USD)
Per equità:
36.51% (25.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 42
XAUUSD 16
DowJones- 8
EURNZD 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 89
XAUUSD 19
DowJones- -28
EURNZD 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 4.8K
XAUUSD 1.9K
DowJones- -2.8K
EURNZD 586
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.52 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +30.45 USD
Massima perdita consecutiva: -34.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AuricInternationalMarkets-Live Server
13.27 × 484
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.25 21:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 21:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 23:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 00:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 05:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.13 14:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 00:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 23:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 20:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.08.24 03:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.17 23:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.17 23:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.17 23:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 03:43
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.15 03:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
B1 Muhammad Syafiq Mohd Jais 148067
30USD al mese
149%
0
0
USD
160
USD
7
0%
72
90%
6%
3.19
1.22
USD
37%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.