- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
72
Profit Trade:
65 (90.27%)
Loss Trade:
7 (9.72%)
Best Trade:
7.52 USD
Worst Trade:
-11.09 USD
Profitto lordo:
127.82 USD (8 462 pips)
Perdita lorda:
-40.06 USD (3 997 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (30.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.86 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
5.81%
Massimo carico di deposito:
95.98%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.55
Long Trade:
14 (19.44%)
Short Trade:
58 (80.56%)
Fattore di profitto:
3.19
Profitto previsto:
1.22 USD
Profitto medio:
1.97 USD
Perdita media:
-5.72 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-34.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.45 USD (4)
Crescita mensile:
63.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
34.45 USD (34.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.50% (34.45 USD)
Per equità:
36.51% (25.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|42
|XAUUSD
|16
|DowJones-
|8
|EURNZD
|6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|89
|XAUUSD
|19
|DowJones-
|-28
|EURNZD
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|4.8K
|XAUUSD
|1.9K
|DowJones-
|-2.8K
|EURNZD
|586
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.52 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +30.45 USD
Massima perdita consecutiva: -34.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AuricInternationalMarkets-Live Server
|13.27 × 484
