- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
309
Profit Trade:
221 (71.52%)
Loss Trade:
88 (28.48%)
Best Trade:
146.40 USD
Worst Trade:
-16.39 USD
Profitto lordo:
917.29 USD (33 623 pips)
Perdita lorda:
-436.32 USD (36 652 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (71.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
288.82 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
10.55%
Massimo carico di deposito:
176.02%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.20
Long Trade:
82 (26.54%)
Short Trade:
227 (73.46%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
1.56 USD
Profitto medio:
4.15 USD
Perdita media:
-4.96 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-150.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-150.16 USD (14)
Crescita mensile:
126.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
69.89 USD
Massimale:
150.16 USD (115.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
94.37% (150.16 USD)
Per equità:
65.19% (103.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|144
|XAUUSD
|105
|EURAUD
|22
|EURJPY
|14
|Nasdaq-
|9
|GBPNZD
|5
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|4
|EURNZD
|1
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|272
|XAUUSD
|292
|EURAUD
|6
|EURJPY
|18
|Nasdaq-
|-108
|GBPNZD
|13
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|3
|EURNZD
|-16
|GBPJPY
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|4.3K
|XAUUSD
|41
|EURAUD
|319
|EURJPY
|2.7K
|Nasdaq-
|-11K
|GBPNZD
|759
|EURUSD
|247
|GBPUSD
|172
|EURNZD
|-572
|GBPJPY
|-143
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +146.40 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +71.05 USD
Massima perdita consecutiva: -150.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AuricInternationalMarkets-Live Server
|13.27 × 484
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-52%
0
0
USD
USD
751
USD
USD
13
0%
309
71%
11%
2.10
1.56
USD
USD
94%
1:500