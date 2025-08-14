SegnaliSezioni
Mohd Sauff Bin Zabidi

F1 Muhammad Ashraf Ibrahim 148071

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -52%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
309
Profit Trade:
221 (71.52%)
Loss Trade:
88 (28.48%)
Best Trade:
146.40 USD
Worst Trade:
-16.39 USD
Profitto lordo:
917.29 USD (33 623 pips)
Perdita lorda:
-436.32 USD (36 652 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (71.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
288.82 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
10.55%
Massimo carico di deposito:
176.02%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.20
Long Trade:
82 (26.54%)
Short Trade:
227 (73.46%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
1.56 USD
Profitto medio:
4.15 USD
Perdita media:
-4.96 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-150.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-150.16 USD (14)
Crescita mensile:
126.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
69.89 USD
Massimale:
150.16 USD (115.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
94.37% (150.16 USD)
Per equità:
65.19% (103.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 144
XAUUSD 105
EURAUD 22
EURJPY 14
Nasdaq- 9
GBPNZD 5
EURUSD 4
GBPUSD 4
EURNZD 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 272
XAUUSD 292
EURAUD 6
EURJPY 18
Nasdaq- -108
GBPNZD 13
EURUSD 3
GBPUSD 3
EURNZD -16
GBPJPY -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 4.3K
XAUUSD 41
EURAUD 319
EURJPY 2.7K
Nasdaq- -11K
GBPNZD 759
EURUSD 247
GBPUSD 172
EURNZD -572
GBPJPY -143
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +146.40 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +71.05 USD
Massima perdita consecutiva: -150.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AuricInternationalMarkets-Live Server
13.27 × 484
Non ci sono recensioni
2025.11.07 13:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 01:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.15 00:27
Share of trading days is too low
2025.10.14 23:27
Share of trading days is too low
2025.10.12 23:33
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 13.33% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 22:23
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 13.33% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 21:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 09:36
Share of trading days is too low
2025.10.07 08:36
Share of trading days is too low
2025.10.07 06:42
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 15.91% of days out of the 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 22:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.26 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 20:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 19:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 19:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 18:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 17:08
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 23:14
Share of trading days is too low
2025.09.25 20:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 21:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
